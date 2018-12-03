الإعدام لإرهابي جهز انتحارياً استهدف مقهى شعبي في بغداد

بغداد – الصباح الجديد :

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي جهز انتحاريا فجر نفسه على مقهى شعبي في منطقة حي القاهرة ببغداد ما أدى الى استشهاد العشرات من المدنين.

واوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن “المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية ارهابي اعترف بتجهيز انتحاري أقدم على تفجير نفسه على مقهى شعبي في منطقة القاهرة وادى الى استشهاد العشرات من المدنين”.

وأضاف، أن “الإرهابي اعترف أيضا على تكوينه عصابة إرهابية مسلحة تهدف الى تعريض حياة الناس للخطر”، لافتا إلى أن المحكمة اصدرت حكمها بالاعدام شنقا حتى الموت ضده”.

وأشار البيان الى، أن “الحكم صدر وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.