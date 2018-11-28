إنتخاب العراق نائباً لرئيس إجتماع 17 دولة بإتفاقية حظر الألغام المُضادة للأفراد

بغداد – الصباح الجديد

إنتُخب الممثل الدائم لجمهورية العراق السفير مؤيد صالح، نائباً لرئيس إجتماع الدول الأطراف الـ 17، لإتفاقية حظر الألغام المُضادة للأفراد( APLC)، خلال إنعقاد أعمال الإجتماع في مقر الأمم المُتحدة في جنيف الأثنين الماضي.

شارك في إفتتاح أعمال الإجتماع وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني والأمير مرعد بن رعد الحُسين المبعوث الخاص لإتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، رئيس الهيئة الوطنية للتأهيل وإزالة الألغام في الأردن، فضلاً عن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورئيس الحملة الدولية للقضاء على الألغام