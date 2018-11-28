القبض على 44 متهماً بالدكة العشائرية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب في ميسان

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت محاكم التحقيق في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية عن توقيف 44 متمهاً في المحافظة ارتكبوا جريمة الـ”الدكة العشائرية” واتخاذ إجراءات بحقهم وفقاً لقانون مكافحة الارهاب.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، ان “محاكم التحقيق في ميسان وقفت 44 متهماً بقضايا الـ (الدكة العشائرية) واتخذت الاجراءات كافة بحقهم وفقاً لاحكام قانون مكافحة الارهاب”.

واضاف البيان أن “محكمة تحقيق العمارة وقفت 30 متهماً فيما وقفت محكمة تحقيق المجر الكبير 6 متهمين ومحكمة تحقيق علي الغربي وقفت 3 متهمين فضلاً عن توقيف 5 متهمين من قبل محكمة تحقيق العدل “، مشيراً الى ان ” المتهمين ارتكبوا جريمة (الدكة العشائرية) في مناطق متفرقة من المحافظة وان المحاكم اتخذت بحقهم الإجراءات كافة وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب وفق التوجيه الجديد لمجلس القضاء الأعلى”.