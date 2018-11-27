  • الثلاثاء , 27 نوفمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
  • قهوة من صلصال يديك (وكم احب عينيك)

قهوة من صلصال يديك (وكم احب عينيك)

ثقافة
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زهير بهنام بردى

أغسل الضوءَ بمعجون أسنان
يستطيعُ العالم اليائس
ان يفعل هذا حتما في المراحيض بلا عكّازات
أفعله أنا أيّتها الحكمة
لا أدري لماذا حينَ إستعرتك؟
ضحكَ الالهةُ العراةُ منّي
بعددِ خطوط عيبٍ في فمِ عرّافة
كان الديكُ يكذبُ في التوقيت
وكان التأويلُ أعمى يتسلق ناطحة كلام
يرقصُ سلو مختلّا من فداحةِ خروجي مع الضوءِ
مستلقياً أطلقُ سراحَ أنوثتك في شهقةِ الطين
وأدلقُ من مياهِ جسدي الجوفيّة فيك
بين مرآة تتضاءلُ بالصدفةِ غير محظوظة
أقلّب ظهرانيكِ في غليوني
بمتّسعِ أصبعٍ باردٍ من الموت
وأقصُّ بعصايَ صندوقَ غيبِك الأحمر

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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