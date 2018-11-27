قهوة من صلصال يديك (وكم احب عينيك)

زهير بهنام بردى

أغسل الضوءَ بمعجون أسنان

يستطيعُ العالم اليائس

ان يفعل هذا حتما في المراحيض بلا عكّازات

أفعله أنا أيّتها الحكمة

لا أدري لماذا حينَ إستعرتك؟

ضحكَ الالهةُ العراةُ منّي

بعددِ خطوط عيبٍ في فمِ عرّافة

كان الديكُ يكذبُ في التوقيت

وكان التأويلُ أعمى يتسلق ناطحة كلام

يرقصُ سلو مختلّا من فداحةِ خروجي مع الضوءِ

مستلقياً أطلقُ سراحَ أنوثتك في شهقةِ الطين

وأدلقُ من مياهِ جسدي الجوفيّة فيك

بين مرآة تتضاءلُ بالصدفةِ غير محظوظة

أقلّب ظهرانيكِ في غليوني

بمتّسعِ أصبعٍ باردٍ من الموت

وأقصُّ بعصايَ صندوقَ غيبِك الأحمر