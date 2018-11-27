163 مليون دولار مبيعات المركزي من العملة

بغدادـ الصباح الجديد:

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، أمس الثلاثاء، إلى 163.1 مليون دولار؛ في مقابل مبيعات قيمتها 143.78 مليون دولار يوم الاثنين؛ بنحو 19.32 مليون دولار.

وأوضح المركزي، في بيان، أن سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 31 مصرفاً، وشركة تحويل مالي واحدة.

ونوه البنك بأن تلك المبيعات هي نتائج مزاد اليوم الأربعاء؛ موضحاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 188.09 مليون دولار.

وبلغ حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج 162.5 مليون دولار، فيما قُدر إجمالي النقد المبيع بنحو 25.59 مليون دولار.

وأوضح المركزي، في البيان، أن بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه.

على صعيد متصل، ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، ان العراق قرر تجميد أموال بنك ومؤسسة مالية تابعين لايران واحالة إجراءات لحظر بنك لديه أفرع بالعراق.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية نقلا عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بالعراق في بيان، انها “قررت تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية لبنك سينا ومجموعة بهمن الايرانيتين”، مبينة ان “القرار جاء استنادا الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظام تجميد أموال الإرهابيين ووفقا للصلاحيات المخولة الى اللجنة”.

وأضافت” “جرت إحالة الإجراءات الخاصة بتنفيذ حظر التعاملات والنشاطات على فروع مصرف باريسان الإيراني في العراق الى البنك المركزي العراقي لاخذ الإجراءات الأصولية الملائمة”.