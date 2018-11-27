أسهم الصناعة والمصارف ترتفع بمؤشر الأوراق المالية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أنهى المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية تعاملات أمس الثلاثاء، مرتفعاً 0.24%، لمستوى 496.83 نقطة، رابحاً 1.17 نقطة، مقارنة بمستوياته أمس الاثنين .

ودعم أداء مؤشر السوق أمس، صعود 6 أسهم، تقدمها الكندي للقاحات بنسبة 5.93%، وتصنيع وتسويق التمور 4.55%، ومصرف الائتمان العراقي 2.56%، والمصرف التجاري 2.38%.

ومن جانب آخر، تراجع 8 أسهم، تصدرها المصرف الأهلي العراقي بنسبة 7.69%، والحديثة للانتاج الحيواني 7.41%، ومصرف آشور 4.35%.

وتراجع حجم التداولات أمس إلى 382.02 مليون سهم، في مقابل 408.74 مليون سهم بالجلسة الماضية، بينما ارتفعت قيمة التداولات إلى 242.77 مليون دينار، في مقابل 219.05 مليون دينار بالجلسة السابقة.

وتصدر سهم تصنيع وتسويق التمور النشاط حجماً وقيمة بتداول 73.13 مليون سهم، بقيمة 81.85 مليون دينار.