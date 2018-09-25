كشف مباحثات الصدر وهيأة رئاسة البرلمان

بغداد – الصباح الجديد :

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اليوم الإثنين عن وجود تطابق في الرؤى بين توصيات السيد مقتدى الصدر وتوجهات رئاسة مجلس النواب الجديدة.

وكانت هيأة رئاسة مجلس النواب بحضور رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبيه الأول حسن الكعبي والثاني بشير الحداد ألقت اليوم بالسيد الصدر في الحنانة بمحافظة النجف الأشرف.

ونقل بيان لمكتبه تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه عن الكعبي قوله انه تم التباحث مع الصدر “حول مجريات العملية السياسية في البلاد” مبينا إن “اللقاء تطرق الى أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة للقيام بمهامها الأساسية”.

وأضاف إن الصدر “حث خلال حديثه على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب والإسراع بتشريع القوانين التي ترفع من معاناة المواطنين، لافتا إلى إن “ذلك الأمر جاء مطابقا لتوجهات رئاسة مجلس النواب في المرحلة المقبلة”.

وأوضح الكعبي إن “الصدر أكد على محاربة الفساد وتوفير الأمن والخدمات والسعي الحثيث والجاد لتحقيق تطلعات أبناء الشعب في العيش الحر الكريم،” منوها الى إن “تلك التوصيات سيتم اعتبارها منهاج عمل لترصين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.