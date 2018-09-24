  • الإثنين , 24 سبتمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا للبرميل والعراق يقترب من تصدير 3.6 مليون برميل يوميا

أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا للبرميل والعراق يقترب من تصدير 3.6 مليون برميل يوميا

شؤون عراقية
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اوبك تعتزم عدم زيادة إنتاج الخام
الصباح الجديد – متابعة:
ارتفعت أسعار النفط، امس الاثنين، وفيما سجل خام برنت أكثر من 80 دولاراً للبرميل الواحد مع تقييد صادرات الخام الإيرانية جراء العقوبات الأميركية، قال علي نزار نائب مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) في تصريح لرويترز إن العراق بات ثاني أكبر منتج في أوبك، يصدر ما يقرب من 3.6 مليون برميل يوميا من الخام من حقوله الجنوبية مع قيام أوبك وآخرين بزيادة الإنتاج من أجل تعويض نقص الإمدادات من إيران وفنزويلا.
وتسببت العقوبات الاميركية في شح في الإمدادات العالمية، الامر الذي دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوبك الى زيادة الامدادات، ولكن اوبك استبعدت وروسيا في وقت متأخر من امس الاول الأحد أية زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تحميل كانون الأول أعلى مستوى لتسجل 80.12 دولاراً مرتفعة 1.87 دولار أو 2.39%، وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.49 دولار أو ما يعادل 2.08% لتسجل 72.25 دولاراً للبرميل.
واستبعدت السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا أكبر المنتجين الحلفاء لها خارج المنظمة أمس الأحد أي زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام في رفض عملي لدعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحرك لتهدئة السوق.
وذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه لا توجد ضرورة لزيادة الإنتاج على الفور، مبينا ان “الطلب على النفط سينخفض في الربع الأخير من العام الحالي وفي الربع الأول من العام القادم وحتى الآن، قررنا الالتزام باتفاقاتنا في حزيران”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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