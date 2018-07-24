تباين أسعار النفط وسط مخاوف بشأن تخمة المعروض

الصباح الجديد ـ وكالات:

تباينت أسعار النفط امس الثلاثاء بعد ان تعافى خام برنت من الخسائر التي مني بها في وقت سابق في الوقت الذي انقسم فيه المتعاملون في السوق في مخاوفهم بين تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والعلامات التي تشير إلى وفرة المعروض.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات إلى 73.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض سنتا واحدا عند التسوية يوم امس الاول ، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 67.86 دولارا للبرميل معوضا الخسائر التي مني بها في وقت سابق. وانخفض العقد 37 سنتا في اليوم السابق.

وفي جلسة الاثنين، ارتفعت السوق بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب وخيمة على إيران إذا هددت الولايات المتحدة.

وتتعرض طهران لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة في الوقت الذي تحث فيه إدارة ترامب الدول على وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني ، وإيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتضخ 3.75 مليون برميل يوميا.

وتزيد السعودية ومنتجون كبار إمداداتهم لتبديد أثر الخسائر المرجح أن تحدث مع اقتراب انتهاء المهلة الأمريكية قبل فرض عقوبات على طهران في نوفمبر تشرين الثاني ، وفي غضون ذلك، قال تجار إن مخزونات الخام الأميركية في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت في أربعة أيام حتى الجمعة وفقا لشركة جينسكيب المتخصصة في توفير المعلومات.

وعلى أساس أسبوعي، كان من المتوقع أن تنخفض المخزونات في المركز للأسبوع العاشر على التوالي وفقا لما ذكره تجار.