انطلاق فعاليات المنتدى التجاري بين إقليم كردستان والسعودية

اربيل ـ الصباح الجديد:

أنطلقت فعاليات المنتدى التجاري بين اقليم كردستان والسعودية، امس الثلاثاء، في اربيل بمشاركة العديد من رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين.

وقال وزير تجارة اقليم كردستان وكالة علي سندي في مراسم إنطلاق المنتدى إن «اقليم كردستان يتجه نحو إنهاء الازمة الاقتصادية التي يواجهها»، لافتا الى أن «الاقليم يسعى حاليا لتنويع موارده الاقتصادية» ، مؤكدا على «اهمية تطوير العلاقات بين الاقليم والسعودية على مختلف الاصعدة».

من جانبه قال رئيس غرفة التجارة السعودي سامي بن عبدالله العبيدي إن «العراق سيكون محط إهتمام الاستثمار السعودي»، لافتا الى أن «هناك نقاط كثيرة لجذب الاستثمار في الاقليم وسنحاول رفع حجم الاستثمار السعودي في الاقليم».

وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت في بيان لها أن وفد المستثمرين السعوديين أبدى رغبته للاستثمار في اقليم كردستان خلال لقائهم مع رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني.

وأكد الجانبان على ضرورة بدء الرحلات الجوية المباشرة بين اقليم كردستان والمملكة العربية السعودية، وفتح مصرف سعودي في اقليم كردستان والعراق .

وكانت وسائل اعلام كردية كشفت الاثنين الماضي ، ان وفدا سعوديا تجاريا كبيرا وصل الى اقليم كردستان بناء على «رغبة» ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت محطة «كردستان 24»، عن مصدر بالقنصلية السعودية، قوله إن «وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين وصل إلى أربيل امس لبحث استثمار المشاريع في إقليم كردستان» وأضاف أن «الوفد السعودي سيزور أربيل بناء على توصية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان».

وكان العراق والسعودية اتخذا قرارا، الأسبوع الماضي، بفتح باب للتعاون الجديد بين البلدين.