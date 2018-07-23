المجلس الوزاري للامن الوطني يناقش موضوع التظاهرات وتظليل السيارات

بغداد – الصباح الجديد :

ناقش المجلس الوزاري للامن الوطني موضوع التظاهرات وتظليل السيارات وتأثيره على الوضع الامني.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم “ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم الاحد اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني”.

واضاف ” وجرى خلال الاجتماع مناقشة عمليات التطهير التي تقوم بها قواتنا الامنية البطلة في صحراء الانبار الغربية لملاحقة ما تبقى من الخلايا الارهابية واستمرار هذه العمليات للقضاء بالكامل على الارهاب”.

وتابع البيان ” كما جرى بحث التظاهرات والتأكيد على ان التظاهر السلمي حق للمواطنين للتعبير عن مطالبهم والتي يجري العمل على تنفيذها في خلية الازمة الخدمية والامنية والحفاظ على ممتلكات العامة وعدم الاعتداء على قواتنا الامنية، والتأكيد ايضا على ان القوات الامنية تبذل كل جهودها لتوفير الحماية للمتظاهرين وإبعاد المخربين عن هذه التظاهرات”.

واوضح ” كما ناقش المجلس موضوع تظليل السيارات وتأثيره على الوضع الامني، حيث قرر المجلس منع تظليل المركبات باستثناء الموافقات الاصولية .”

ولفت البيان الى انه ” تمت الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون العسكري بين وزارة الدفاع العراقية ونظيرتها الهنغارية “.