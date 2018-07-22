المباشرة بربط الشركات المزودة للانترنت بمشروع بوابات النفاذ الدولية

بغداد – الصباح الجديد:

‎باشرت الملاكات الهندسية في وزارة الاتصالات بعمليات ربط الشركات المزودة للسعات الواردة الى العراق وبما يقارب 70% بمشروع بوابات النفاذ الدولية للأنترنت ( GATE WAY ) ومازال العمل جار لاستكمال ربط باقي السعات لإدخالها في المنظومة ، وذلك ضمن سعيها الدائم باتخاذ خطوات مهمة الهدف منها تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واكدت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، “ضرورة الربط الذي تمر من خلاله سعات الانترنت الواصلة للمستهلك، اذ ستكون تحت إشراف وإدارة الوزارة والحكومة العراقية”، مبينة ان ذلك “سينعكس على جودة الخدمة من ناحية الاستقرار والثبوتية، وبالتالي يكون من السهل تحديد العارضة ومعالجة أي خلل أو قطع بأسرع وقت ممكن، خاصة وقد عانى المستخدمون في الآونة الأخيرة من قطوعات وتذبذب الخدمة”.

واشارت الوزارة الى ان “البوابات تسهم في تعزيز الأمن الوطني العراقي عن طريق مراقبة السعات الداخلة للبلد من قبل لجان مشتركة من وزارة الاتصالات وبالتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات لمعرفة مصادر الخدمة المتوفرة، بالإضافة إلى الحد والقضاء على عمليات تهريب السعات، كما تقوم الجهات العليا بمتابعة الموضوع ومحاسبة الشركات غير الملتزمة والتي تجهز الأنترنت بشكل غير قانوني عن طريق فرض عقوبات شديدة في حال مخالفتها للتعليمات والقرارات الحكومية”.