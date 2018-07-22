تسريع وتيرة العمل في مشروع ماء البصرة الكبير لتشغيله في آب

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحثت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة آن نافع اوسي مع السفير الفرنسي في بغداد تسريع وتيرة العمل في مشروع ماء البصرة الكبير وتوجيه شركة (OTV) الفرنسية باتخاذ جميع الإجراءات وتجاوز معوقات العمل في المشروع والإسراع بتجهيز المواد الاستيرادية.

واوضحت الوزير إن مشروع ماء البصرة الكبير من المشاريع المهمة والاستراتيجية والذي يحل جزءا كبيرا من الشحة المائية لمركز البصرة وقضاء الهارثة والذي شارف على انجاز اعماله وتشغيله تجريبيا في القريب العاجل وكان من المفترض ان يكتمل نهاية العام الماضي 2017 ولكن بعض المعوقات والمشكلات حالت دون انجازه في موعده المحدد.

واشارت المهندسة اوسي الى انه سبق ان عقد اجتماع مع الاستشاري للمشروع لبحث امكانية ضخ الماء الصالح للشرب للمدينة اثناء التشغيل التجريبي خلال شهر آب المقبل.

، موضحة ان المرحلتين ( الثالثة والرابعة) والتي هي محطة التصفية والتحلية بحاجة الى ربطها مع الخطوط الناقلة الحالية وهي من التزامات الشركات المتعاقدة على المشروع والتوجيه بشكل سريع باعداد كشوفات وتوفير هذه المبالغ للاسراع بربط الخطوط الناقلة ليمكننا من ضخ الماء.