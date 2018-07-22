نيمار يؤكد بقاءه في سان جيرمان.. والقرار يدفع الريال إلى الخيار المر

الرابطة الفرنسية تعلن تأجيل استعمال تقنية الفيديو

باريس ـ وكالات:

وضع النجم البرازيلي نيمار حدا للشائعات التي تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى ناد جديد مؤكدا استمراره في صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي..وقال نيمار للصحافيين على هامش مزاد علني في ساو باولو يعود ريعه الى مؤسسة خيرية «أنا باق، أنا باق في باريس، لدي عقد».

وكان اسم نيمار ارتبط بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الأشهر الأخيرة، وما زاد من التكهنات رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي إلى يوفنتوس الإيطالي، وحاجة الاخير الى نجم بارز لتعويضه.

لكن ريال مدريد نفى الاسبوع الماضي تحضيره عرضا لضم نيمار وذلك ردا على ما تداولته وسائل الإعلام عن رغبته بالحصول على خدمات لاعب برشلونة السابق.

وكتب النادي الملكي في موقعه الرسمي «»في ضوء المعلومات المتكررة التي تربط بين لاعب باريس سان جيرمان نيمار جونيور ونادينا، يريد ريال مدريد التوضيح بأنه لا يحضر في أي حالة من الأحوال من أجل تقديم عرض للاعب».

وتابع «العلاقة بين الناديين رائعة بحيث أنه، إذا كان ريال مدريد ينوي في أي وقت من الأوقات التعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان، فأول شيء سيفعله هو الاتصال بالنادي الباريسي».

قبيل انطلاق الدوري الفرنسي لكرة القدم والذي من المقرر أن يبدأ في العاشر من شهر آب أقامت الرابطة الفرنسية لكرة القدم ندوة أكدت فيها عدم إقحام تقنية الفيديو المساعدة للحكام على الأقل في النصف الأول من الدوري.

ودفع رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد، إلى يوفنتوس، إدارة الملكي لدخول سوق الانتقالات بقوة، بحثًا عن تعزيز هجوم الفريق قبل الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أنَّ إدارة ريال مدريد، تفكر في العودة لخيار شراء الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان، بعد تأكيد البرازيلي نيمار، استمراره في باريس سان جيرمان.

وأوضحت أنَّه في يوم 15 تموز الجاري، انتهت صلاحية الشرط الجزائي في عقد اللاعب للأندية الخارجية الذي كان يبلغ 110 ملايين يورو، ما سيجبر إدارة الملكي على التفاوض مع النادي الإيطالي، حول الصفقة.

وكانت إدارة الريال تفضل دفع قيمة الشرط الجزائي، وضم اللاعب مباشرة، لكنها الآن ستكون مجبرة على الجلوس على مائدة التفاوض مع الإنتر، الذي يرغب في تمديد عقد إيكاردي، ورفع راتبه.

كان نيمار، نجم باريس سان جيرمان، أكَّد مؤخرًا أنه لن يرحل عن فريقه الحالي، بالرغم من تلك الشائعات التي أشارت إلى اقترابه من الانضمام لصفوف الريال.

وقال نيمار: «أنا مستمر، لدي عقد مع باريس سان جيرمان، وذهبت إلى هناك للتحدي، ولديه أهداف جديدة نسعى لتحقيقها، ولم يتغير شيء في رأسي».

من جانب اخر، كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي نابولي، من التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» أمس، أنَّ نابولي تواصل هاتفيًا مع الأوروجواياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، لضمه لصفوف الفريق، بداية من الموسم الجديد.

وأوضح الموقع أنَّ «اللاعب مهتم بالعودة لناديه السابق»، مشيرًا إلى أنَّ نابولي عليه التوصل لاتفاق أولاً مع سان جيرمان، على قيمة انتقال اللاعب.

يذكر أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، أكد أنه مستعد للتوقيع مع كافاني، حال قرر الأخير تخفيض راتبه.