الزوراء بطلا لدوري الكرة.. ووسام سعدون هدافاً

الأولمبي يلاقي نظيره الإيراني في أربيل يومي25 و28 الجاري

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقق نادي الزوراء الفوز بلقب الدوري الممتاز، ليضاف إنجاز جديد إلى خزائنه ويصبح عميداً لأندية العراق، بعد أن وصلت بطولاته إلى 14 لقبا للدوري و15 لبطولة الكأس.

فوز الزوراء هذا الموسم بلقب الدوري لم يأت بمحض صدفة، بل نتيجة التفوق الفعلي الذي وضعه في الصدارة منذ بداية الموسم الحالي وحتى نهايته ولم يتمكن أي فريق آخر من إقصائه عن مركزه المفضل.

الزوراء تصدر لمدة 245 يومًا هو عمر الدوري العراقي وحقق 88 نقطة من 38 مباراة، بعد أن فاز 26 مرة وتعادل في 10 مواجهات بينما خسر مباراتين.أحرز الزوراء 66 هدفًا، بينما اهتزت شباكه طوال الموسم بـ24 هدفًا.

يحسب للزوراء أنه حسم اللقب رغم افتقاده للمهاجم الهداف القادر على تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف، وترجمة مجهود زملائه في الملعب بالتسجيل في شباك المنافسين، بالإضافة إلى المنافسة على لقب هداف الدوري، كما حدث للفريق في المواسم الماضية.

توج فريق الزوراء بلقب الدوري العراقي لكرة القدم، برغم خسارته المباراة الأخيرة من المسابقة، أمام النفط بهدفين من دون رد، والتي أقيمت على ملعب الشعب الدولي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، إلا أن دافع النفط كان أفضل من الزوراء المتوج قبل المباراة باللقب، حيث كان النفط ينتظر تعثر القوة الجوية من أجل البحث عن البطاقة الثانية المؤهلة إلى تصفيات بطولة الأندية أبطال آسيا.

واندفع النفط أكثر، في حين لعب الزوراء من دون روح، فسجل مازن فياض الهدف الأول للنفط في الدقيقة 63، وعزز النتيجة وليد كريم بهدف ثانٍ في الدقيقة 88 من المباراة، لتنتهي بفوز النفط بهدفين من دون رد.. ورفع النفط رصيده إلى النقطة 84 في المركز الثالث، مع نهاية الدوري، في حين توج الزوراء باللقب برصيد 88 نقطة.

وتُوج وسام سعدون، لاعب نفط ميسان، بلقب هداف الدوري هذا الموسم، بإحرازه 24 هدفا، متفوقا على نجم القوة الجوية، أمجد راضي، بفارق هدف وحيد.

وبرغم تتويج سعدون باللقب، إلا أن اللغط الذي أثير حول هدفيه في المباراة التي انسحب منها النجف، قد يمنح اللقب لراضي..في حين سجل لاعب الشرطة، علاء عبد الزهرة 22 هدفا، ولاعب نفط الوسط الشاب علاء عباس 21 هدفا.

وفي سوق الانتقالات، بدأ مبكرا الحديث عن عدم رغبة المدرب راضي شنيشل في الاستمرار مع فريقه القوة الجوية للموسم المقبل، وهوما تنفيه إدارة النادي العريق بتأكيد المكتب الإعلامي للنادي في تصريح رسمي،كما اعلن المحترف السوريزاهر ميداني تجديد عقده مع الفريق الأزرق، كما انضم لاعب الديوانية حسين محسن إلى صفوف الجوية.

من جانب اخر، جددت الهيئة الإدارية لنادي الحدود ، تعاقدها مع اللاعب النيجيري رحيم أولابي، للمشاركة مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال مسلم كريم، المدرب المساعد للحدود، في تصريحات صحفية «الإدارة تسعى لخلق استقرار فني مبكر في الموسم المقبل، بعد أن نجح الفريق، في تحقيق نتائج مميزة، خلال الموسم الحالي».وأوضح كريم، أن الإعداد للموسم المقبل سيبدأ في وقت مبكر، مع الترتيب لخوض معسكر خارجي، واستقطاب لاعبين جدد.يشار إلى أن نادي الحدود، احتل المركز الثاني عشر، في جدول ترتيب الدوري ، برصيد 43 نقطة.

إلى ذلك، دعت اللجنة التنظيمية لمباراتي منتخبنا الاولمبي الوديتين امام نظيره الإيراني اللتين سيضيفهما ملعب فرانسوا حريري يومي 25و28 من شهر تموز الجاري الزملاء الصحفيين والمصورين الفوتوغرافيين الراغبين بتغطية المباراتين ارسال صورة شخصية عدد 1 مع كتاب تخويل من المؤسسة المعنية على العنوان ادناه لغاية الساعة 2 من بعد ظهر يوم غدٍ الأثنين الموافق23 تموز او زيارة مقر السكرتارية في فندق كوارتز أربيل مع الإشارة إلى ان القنوات الفضائية الراغبة بنقل اوتغطية المباراتين عليهم التواصل مع مديرشركة عشتار الزميل محمد هيجل.