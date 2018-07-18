واشنطن رفضت (خطيا) إعفاء شركات أوربية عاملة في إيران

من العقوبات

وكالات ـ الصباح الجديد:

أكدت واشنطن رفضها بشكل جازم الطلبات بإعفاء الشركات الأوروبية العاملة في ايران من العقوبات الأميركية المتوقعة، في حين شددت على ضرورة عدم تشجيع أي تعامل تجاري مع طهران.

وذكر مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنسية، ان الولايات المتحدة لم تتجاوب مع طلب قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا لإعفاء شركاتها من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث رد وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو، خطيا على الدول الثلاث ليوضحا بانهما لن يمنحا اي اعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقودا مع ايران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الايراني في حزيران 2016، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

وأضاف المصدر ان “السلطات الاميركية في جوابها وجهت نداء واضحا الى الدول الثلاث مفاده، انه بدلا من تشجيع التجارة مع ايران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية لهذا البلد.”

وأوضح أن ” هذا الرفض الكامل للطلبات الاوروبية لن يمنع الشركات من تقديم طلبات اعفاء محددة خاصة في المجال النفطي يمكن ان تعالج كل حالة على حدة”.

وكانت فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة طلبت من الولايات المتحدة اعفاءات من العقوبات التي قد تتعرض لها شركاتها العاملة في ايران، وذلك في رسالة وجهت بتاريخ الرابع من حزيران ، وموقعة من وزراء مالية وخارجية الدول الثلاث.

جدير بالذكر أن ايران أعلنت في وقت سابق، انها قدمت شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، احتجاجا على إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الاميركية عليها.