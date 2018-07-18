الدفاع المدني: مندسون هاجموا سيارات إطفاء هرعت لإخماد الحرائق في مقرات الأحزاب

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت مديرية الدفاع المدني، أمس الأربعاء، عن قيام مندسين بمهاجمة سيارات إطفاء هرعت لإخماد الحرائق بعدد من المنازل ومقرات الأحزاب، مشيرة الى أن 16 سيارة إطفاء تضررت بفعل ذلك.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في مؤتمر صحافي عقده بمحافظة كربلاء وتابعته “الصباح الجديد”، ان “الأحداث الاخيرة في محافظات الفرات الاوسط، كان للدفاع المدني دور مميز وفاعل، حيث تعاملنا مع الأحداث والحرائق التي فعلها المندسون وسيطرنا على العديد من الحرائق”، مبينا ان “هناك العديد من الإصابات بين صفوف منتسبي الدفاع المدني”.

واضاف “سجلنا العديد من حالات الحرق لمقرات الاحزاب وبيوت بعض المسؤولين”، مشيرا الى ان “المندسين هاجموا سيارات الاطفاء التي حاولت اخماد تلك الحرائق، حيث تضررت تسع سيارات اطفاء في النجف وستة في المثنى وواحدة في بابل”.

وتابع ان “ارتفاع معدل الحرائق في الآونة الاخيرة هي بسبب كثرة العشوائيات وعدم توفر شروط السلامة والخزن العشوائي”، لافتا الى انه “تم تشكيل لجنة من الدفاع المدني للقيام بغلق جميع المحلات والمخازن التي لا تتوفر فيها شروط السلامة”.

وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق، منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، حيث تضمنت التظاهرات اعمال شغب واعتداءات ادت الى سقوط مصابين والحاق اضرار بممتلكات الدولة، فضلا عن احراق مقرات لبعض الاحزاب السياسية.