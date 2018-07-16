تراجع أسعار الذهب والدولار بعد انطلاق قمّة الصين والأوروبي

الصباح الجديد ـ وكالات:

تعافت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر امس الاثنين مع تداول الدولار دون مستوياته المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة وبعد نشر بيانات ضعيفة عن الناتج المحلي الإجمالي الصيني أثرت سلبا على الأسهم الآسيوية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1242.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينيتش ، وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم آب (أغسطس) الماضي نحو 0.2 في المئة إلى 1243 دولارا للأوقية.

وتذبذب الدولار أمام اليوان الصيني على رغم صدور بيانات رسمية امس أظهرت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني بما يتماشى مع التوقعات. وجرى تداول العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسة دون ذروتها في عشرة أيام ، ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الأسهم الآسيوية بعدما أشارت البيانات إلى تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي ظل استمرار حذر المستثمرين من تأثير الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة ، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية حوالى 0.2 في المئة إلى15.80 دولار للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 15.67 دولار في الجلسة السابقة.

ونزل البلاتين 0.3 في المئة إلى 823.50 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 940.80 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار قليلا أيضا مقابل معظم العملات الرئيسة بعد محادثات تجارية إيجابية بين الصين والاتحاد الأوروبي، إلا أن البيانات الاقتصادية الأضعف من الصين وتصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن حدا من التفاؤل.

وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ امس الاثنين إن «بلاده ستفتح أسواقها أكثر وتخفض الرسوم الجمركية في مسعى لتجارة أكثر توازنا مع الاتحاد الأوروبي» ، وجاءت التصريحات، في حين أظهرت بيانات الربع الثاني تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، ما يزيد المخاوف في شأن النتائج المحتملة لحرب تجارية صينية – أميركية شاملة.

ودفعت النبرة الإيجابية للمحادثات العملات التي تنطوي على مخاطرة أكبر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، إضافة إلى اليورو للصعود، في حين نزل مؤشر الدولار 0.2 في المئة مقابل سلة عملات رئيسة إلى 94.608 ، واستقر الدولار تقريبا مقابل العملة اليابانية عند 112.38 ين ، وتراجع اليوان الصيني لفترة وجيزة، لكنه سجل في أحدث قراءة ارتفاعا بلغ 0.1 في المئة إلى 6.7014 يوان للدولار.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1702 دولار، ليظل فوق أقل مستوى في تسعة أيام البالغ 1.1610 دولار، والذي لامسه الأسبوع الماضي وزاد الجنيه الاسترليني قليلا إلى 1.3246 دولار من المستوى المنخفض الذي سجله الأسبوع الماضي عندما بلغ 1.3101 دولار.