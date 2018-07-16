التجارة تطّلع على آلية تجهيز وتوزيع التموينية في الموصل

متابعة الصباح الجديد:

اطّلع وفد رفيع المستوى من وزارة التجارة على آلية تجهيز الوكلاء والمواطنين البطاقة التموينية في مدينة الموصل، في حين توقف الوفد عند مجمّع بازوايا لمتابعة آليات التجهيز.

واوضح وكيل الوزارة الأقدم رئيس غرفة عمليات الوزارة وليد الموسوي ان اهم عمل لدى الوزارة فيما يتعلق بشركات الغذاء إيصال مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها وضمان ذلك باسنيابية عالية وهذه عملية تبدأ بالمواطن ولا تنتهي عند الوكيل المجهز بل تتعدى ذلك الى الشركات والوزارة ولذا تم تشكيل 56 لجنة لتدقيق الإعداد والتثبت منها.

واشار وكيل الوزارة الاقدم الى ان «هناك حركة مستمرة من المخيمات الى المناطق كما لفت الى الى انه تم تدقيق عمل الوكلاء واليات اختيارهم وضرورة اختيار الوكيل الناجح والامين والمخلص الوطني ، مؤكدا اهمية توفير مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها دفعة واحدة معلنا انه تحديد الـ 20 من الشهر الجاري لإكمال عملية الجرد والعد .

وقال الوكيل ان مفردات البطاقة التموينية ستوزع بعد ذلك التاريخ وفيما يتعلق الشركة العامة للمواد الانشائية دعا الموسوي أهالي الموصل الى مراجعة مقر الشركة لاستلام المواد الانشائية المتعددة وأنها مواد تابعة لشركات رصينة ومعروفة ، وهو الامر نفسه ينطبق على الشركة العامة للسيارات.

من جهته قال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود انه بعد ان شهدت المحافظة استقرار امنيا حرصت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية على وضع خطة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية وديمومة تجهيزها لجميع عوائل محافظة الموصل ، فضلا عن متابعة توفير الخزين الاستراتيجي من هذه المواد. واشاد حمود بالجهد المبذول من قبل موظفي الوزارة اضافة الى الدوائر الساندة والتابعة للمفتش العام ودائرة الرقابة ، مبينا ان هذا الجهد الكبير والمتظافر كان سببا رئيسا في تقديم خدمات جيدة.

ولفت المدير العام الى ان وفد الوزارة اليوم انما ساع لحل المشكلات عبر لجنة رفيعة المستوى عاكفة على معالجة جميع المشاكل . وقال ان «طموحنا توزيع جميع مفردات البطاقة التموينية.

بدورها قالت مدير عام التخطيط والمتابعة ابتهال صابط هاشم ان تواجدنا ميدانيا في مدينة الموصل انما لمعالجة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات للمواطنين ، واضافت ان لجنة شكلت في محافظة الموصل للتدقيق الميداني لجميع العائلات في الموصل وبسبب العائلات النازحة والعائدة يتطلب التدقيق المستمر والوصول للعدد الفعلي.

وكانت وزارة التجارة قد باشرت في الاول من نيسان بترويج معاملات النقل والشطر الخاصة بالبطاقة التموينية الجديدة، وفقاً لآليات وضوابط جديدة مبسطة. كما أعلنت الشركة العامة للمواد الغذائية في وزارة التجارة، استمـرار فـرع الشركة في محافظـة نينوى مجمع مخازن بازوايا باستـلام وتجهيز مفردات البطاقة التموينية

ودعت وزارة التجارة وكلاء التموين في الموصل الى مراجعة مخازنها لغرض تجهيزهم بمفردات البطاقة التموينية. وأشارت الوزارة الى استمرار اسطولها بنقل مفردات البطاقة التموينية الى الموصل حيث ستتوجه خمس شاحنات محملة بالرز الى الساحل الايمن من الموصل اضافة الى خمس شاحنات محملة بمادة زيت الطعام من كركوك الى سايلو بازوايا وعشر شاحنات محملة بالسكر من مخازن الدباش في بغداد الى الموصل. وكانت وزارة التجارة أعلنت في وقت سابق عن تجهيز وكلاء التموين في المناطق المحررة بمادة الطحين.