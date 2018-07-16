  • الإثنين , 16 يوليو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

عودة خدمة الانترنت في عموم العراق

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بغداد – الصباح الجديد :
عادت خدمة الانترنت في عموم العراق، بعد انقطاع دام لنحو يومين.
وانقطع الانترنت عن العمل في عموم المحافظات العراقية منذ الساعة الواحدة من ظهر السبت الماضي.
وانتقد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي انقطاع الشبكة العنكبوتية في العراق، بعد تصاعد التظاهرات في المحافظات الجنوبية، وعبروا عن امتعاضهم من الجهات المعنية عن هذا الانقطاع دون الكشف عن الأسباب الحقيقة والدوافع وراء ذلك.
وتشهد المحافظات الجنوبية منذ أيام تظاهرات شعبية غاضبة احتجاجا على سوء الخدمات والبطالة

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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