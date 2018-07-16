عودة خدمة الانترنت في عموم العراق

بغداد – الصباح الجديد :

عادت خدمة الانترنت في عموم العراق، بعد انقطاع دام لنحو يومين.

وانقطع الانترنت عن العمل في عموم المحافظات العراقية منذ الساعة الواحدة من ظهر السبت الماضي.

وانتقد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي انقطاع الشبكة العنكبوتية في العراق، بعد تصاعد التظاهرات في المحافظات الجنوبية، وعبروا عن امتعاضهم من الجهات المعنية عن هذا الانقطاع دون الكشف عن الأسباب الحقيقة والدوافع وراء ذلك.

وتشهد المحافظات الجنوبية منذ أيام تظاهرات شعبية غاضبة احتجاجا على سوء الخدمات والبطالة