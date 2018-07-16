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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الكويت تعلن حالة الاستنفار القصوى مع حدود العراق

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بغداد – الصباح الجديد :
أعلنت دولة الكويت، حالة الاستنفار الامني القصوى مع حدود العراق بسبب التظاهرات القريبة منها.
وذكر بيان لوزارة الداخلية الكويتية أنها نشرت القوات الأمنية “احترازياً” بسبب الأحداث والمظاهرات التي يشهدها جنوب العراق.
وكانت مئات الأشخاص تظاهروا صباح اليوم أمام منفذ سفوان الحدودي جنوبي محافظة البصرة والمحاذي لحدود الكويت.
يذكر ان البصرة ومحافظات جنوبية تشهد منذ الأحدا الماضي تظاهرات شعبية للمطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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