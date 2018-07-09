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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العثور على مضافتين لداعش وملابس عسكرية في عمليات كركوك

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بغداد – الصباح الجديد :
عثرت قوات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك، اليوم الاحد، على مضافتين لداعش وملابس عسكرية خلال عملية التفتيش.
وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان، تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم، ان” عمليات كركوك شرعت بتفتيش مناطق و قرى (فلاته سوران بامند، جزرة كراون، دركة عرب، شناغة غابات الدبس، محاذات الحافة الشمالية لنهر الزاب الاسفل، دركة عرب، دركة كورد، محطة باي حسن الشمالي، كابلكه الاولى والثانية ، محمد ولي، برد سبي، الزوية، الحمرانية، الجوالة، وادي زغيتون، وادي ام الخناجر)”.
واضاف” كما تم نصب سيطرات مفاجئة ، وكانت النتائج ضبط عدد من العجلات المخالفة، والعثور على مضافتين وعبوة ناسفة على شكل جلكان و دراجة نارية وملابس وتجهيزات عسكرية مختلفة ومواد غذائية”.
واشار رسول الى” معالجة ٧ عبوات ناسفة ضمن مجمع الشهداء ”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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