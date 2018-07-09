العثور على مضافتين لداعش وملابس عسكرية في عمليات كركوك

بغداد – الصباح الجديد :

عثرت قوات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك، اليوم الاحد، على مضافتين لداعش وملابس عسكرية خلال عملية التفتيش.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان، تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم، ان” عمليات كركوك شرعت بتفتيش مناطق و قرى (فلاته سوران بامند، جزرة كراون، دركة عرب، شناغة غابات الدبس، محاذات الحافة الشمالية لنهر الزاب الاسفل، دركة عرب، دركة كورد، محطة باي حسن الشمالي، كابلكه الاولى والثانية ، محمد ولي، برد سبي، الزوية، الحمرانية، الجوالة، وادي زغيتون، وادي ام الخناجر)”.

واضاف” كما تم نصب سيطرات مفاجئة ، وكانت النتائج ضبط عدد من العجلات المخالفة، والعثور على مضافتين وعبوة ناسفة على شكل جلكان و دراجة نارية وملابس وتجهيزات عسكرية مختلفة ومواد غذائية”.

واشار رسول الى” معالجة ٧ عبوات ناسفة ضمن مجمع الشهداء ”