محافظتا بغداد وأربيل يبحثان سبل التعاون الاقتصادي والأمني

بغداد – الصباح الجديد

زار محافظ بغداد عطوان العطواني محافظة أربيل والتقى محافظها نوزاد هادي ونائب المحافظ طاهر عبد الله ووزير الداخلية في اقليم كردستان كريم سنجاري وبحث معهم تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والامني.

وذكر بيان لمكتب المحافظ تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، ان العطواني “وصل الى أربيل لمناقشة قضايا اقتصادية وأمنية بين وعقد الطرفان وبحضور نائب المحافظ طاهر عبد الله اجتماعا تضمن فتح افاق جديدة للتعاون بين حكوماتهم المحلية في مجال الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية”.

واضاف البيان ان محافظ بغداد التقى ايضا ضمن جدول زيارته وزير داخلية اقليم كردستان كريم سنجاري وناقشا طبيعة التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد واتفقا على ضرورة تنسيق الجهود الأمنية لمواجهة خطر ماتبقى من فلول داعش لمنع هذه الجماعة من شن هجمات ارتدادية ردا على خسارة وجودها في الميدان”.

وأشار البيان الى ان العطواني وجه دعوة لمحافظ أربيل لزيارة بغداد لزيادة التعاون بينهما وفِي مختلف المجالات”.