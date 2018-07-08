الملف الأمني

اعتقال 16 من المطلوبين بتهم جنائية في بابل * ضبط 40 عبوة من مخلفات داعش في كرمة الفلوجة

القبض على 67 مخالفاً بتهم شتى في الديوانية * مقتل مواطن وإصابة اثنين بتظاهرة شمالي البصرة

بغداد – جرائم جنائية

ذكر مصدر أمني في قيادة عمليات بغداد أمس الأحد، القبض على 6 متهمين بجرائم جنائية شتى في مناطق العاصمة .

وقال المصدر إن “القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالسرقة وَتجارة المخدرات، وَضُبِطَت داخل داره أموال مسروقه، ومواد مخدرة في منطقة الطوبجي” ، مشيرا الى القاء القبض على مُتَهَمَيِنِ اثنين بالسرقة في منطقتي مدينة الصدر، وجسر ديالى، واعتقال متهم بالقتل في منطقة العدوانية جنوبي بغداد، وَمُتَهَمَيِنِ آخرين بالتهديد في منطقة النهروان جنوبي بغداد”.

كركوك – ضبط عصابتين

اكد مصدر في مفارز في جهاز الامن الوطني في كركوك امس الاحد، القاء القبض على عصابتين احداهما تتاجر بالمخدرات والاخرى تروج العملة المزورة.

وقال المصدر ان المفارز تمكنت من القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين يتاجرون بالحبوب المخدرة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة” ، مضيفا “كما استطاعت إحدى مفارز جهاز الأمن الوطني وبناءً على معلومات استخبارية ومراقبة حثيثة، نصب كمين لمجموعة متخصصة بترويج العملة المزورة وتمكنت من القبض عليها بالجرم المشهود”.

بابل – اعتقال مطلوبين

اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة بابل امس الاحد، القاء القبض على 16 من المطلوبين للقضاء بتهم جنائية مختلفة، وضبط مخبأ للعبوات الناسفة، خلال عمليات امنية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر ان “قوة مشتركة من فوج طوارئ بابل الثالث واستخبارات ومكافحة متفجرات المسيب بالتعاون مع الحشد الشعبي، نفذت عملية نوعية بمنطقة البهبهاني التابعة لناحية جرف النصر، (55 كم شمال بابل)، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن العثور على كدس يحوي العشرات من العبوات الناسفة محلية الصنع مخبأة داخل أحد البساتين” ، مبينا أن “الكدس يضم 37 عبوة انبوبية، وواحدة عبارة عن حاوية بلاستيكية (جلكان سعة 20 لترا) مملوء بمادة شديدة الانفجار”، مشيراً الى أن “قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من إبطال مفعول تلك العبوات”.

الانبار – ضبط عبوات

افاد مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الاحد ان مفارز امنية عثرت على 40 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش، وتفكيكها من دون وقوع خسائر.

وقال ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، عثرت على 40 عبوة ناسفة تركها الدواعش قبل هروبهم من منطقة البو خنفر التابعة لكرمة الفلوجة، كانت تشكل خطرا على ارواح المواطنين” .

النجف – ممارسة امنية

أعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف امس الأحد، القبض على خمسة مطلوبين بجرائم قانونية مختلفة في المحافظة.

وقال المصدر إن “مكافحة اجرام النجف نفذت ممارسة أمنية أسفرت عن القاء القبض على خمسة مطلوبين على وفق مواد قانونية مختلفة في أماكن متفرقة من المحافظة”، مشيرا الى إحالة المتهمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

الديوانية – حملة امنية

كشف مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الديوانية امس الاحد، القاء القبض على 67 مخالفاً بتهم مختلفة، خلال حملة امنية واسعة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر المصدر ان “دوريات شرطة النجدة نفذت حملة واسعة شملت مناطق متفرقة من المحافظة تضمنت نصب السيطرات المفاجئة وتفتيش العجلات والاشخاص، تمكنت خلالها من القبض على 67 مخالفا بتهم مختلفة، وتم ارسالهم إلى المراكز المختصة للتحقيق معهم”.

ذي قار – اعتقال متهمين

اكد مصدر محلي في محافظة ذي قار امس الأحد، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين أطلقوا النار على احد المواطنين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

واضاف المصدر بأن “الأجهزة الأمنية اعتقلت ثلاثة متهمين أطلقوا النار على احد المواطنين بمنطقة الصالحية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب مشاجرة بين الطرفين” ، مشيرا إلى أن “المتهمين المعتقلين احيلوا الى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معهم”.

البصرة – اطلاق نار

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة امس الاحد، بمقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين خلال تظاهرة للمطالبة بتوفير فرص عمل شمالي المحافظة.

وقال المصدر ان “تظاهرة انطلقت في منطقة باهلة بقضاء المدينة شمالي البصرة، للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين والشباب العاطلين عن العمل، إلا ان قوة أمنية أطلقت النار على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل شاب عشريني واصابة اثنين اخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها للمستشفى” ، مبينا أن “المتظاهرين كانوا يطالبون بالتعيين في احد الحقول النفطية القريبة من منطقة سكناهم”.