المفوضية تبدأ غداً عد وفرز نتائج ست محافظات

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت مفوضية الانتخابات، انها ستبدأ غداً الأثنين، عملية إعادة العد والفرز اليدوي الجزئي لنتائج انتخابات 6 محافظات جنوبية في العاصمة بغداد.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية القاضي ليث جبر في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان “عملية اعادة العد والفرز اليدوي ستبدأ صباح يوم الاثنين الموافق 9 تموز2018 لصناديق الاقتراع للمراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوي وطعون في محافظات (البصرة وميسان وذي قار والمثنى والديوانية وواسط) بعد إتمام عملية نقلها الى بغداد”.

وأوضح “ستجري عملية العدو الفرز في معرض بغداد الدولي وبإمكان ممثلي الامم المتحدة وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الاحزاب السياسية ووسائل الاعلام كافة حضور تلك العملية”.

وكانت مفوضية الانتخابات بإدارة وإشراف مجلس القضاة المنتدبين بدأت يوم الثلاثاء الماضي عملية العد والفرز اليدوي الجزئي في محافظة كركوك بحضور ممثلي الكيانات السياسية ومراقبي منظمات المجتمع المدني وناشطين دوليين من (يونامي).