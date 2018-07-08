اتفاق سني لاختيار فريق تفاوضي موحد لتشكيل الحكومة المقبلة

بغداد – الصباح الجديد

اتفق زعماء وقادة الكتل السياسية السنية، اليوم السبت، على اختيار فريق تفاوضي موحد لتشكيل الحكومة المقبلة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه اليوم ان” زعماء وقادة عدد من الكتل السياسية عقدوا، مساء اليوم السبت، اجتماعا في منزل الجبوري، حيث تدارست فيه الاوضاع السياسية الراهنة، وسبل الخروج الى فضاء يدعم التفاهمات ويعزز الحوار من اجل تقريب وجهات النظر وبلورة رؤى مشتركة حول المرحلة المقبلة ضمن الاطار الوطني”.

وأضاف انه” جرى خلال الاجتماع ايضاً بحث نتائج الانتخابات البرلمانية وما رافقها من احداث ومشاكل، واجراءات العد والفرز، واهميتها في اعادة الثقة بالعملية الانتخابية وتشكيل حكومة وطنية لا شكوك حولها”.

وأشار الى انه” في ختام الاجتماع تم الاتفاق على المضي بتصورات موحدة مع عدد من الكتل والكيانات السياسية؛ للتوصل الى اتفاقات حول متطلبات المرحلة المقبلة وتشكيل حكومة قوية تضم الجميع قادرة على مواجهة الازمات والمشاكل”