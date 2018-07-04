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عملية عسكرية واسعة في شرق الطوز ومناطق شرق طريق ديالى – كركوك

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بغداد- الصباح الجديد
أنطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية عسكرة واسعة لتطهير مناطق شرق قضاء طوزخورماتو وشرق طريق ديالى – كركوك.
وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه “الشروع بعملية عسكرية واسعة لتطهير المناطق الكائنة شرق طريق ديالى- كركوك”.
وأوضح رسول ان “العملية تتم “بإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي وشرطة ديالى وصلاح الدين وبتنسيق مع قوات البيشمركة وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش وقوات التحالف الدولي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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