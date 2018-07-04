بغداد- الصباح الجديد
أنطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية عسكرة واسعة لتطهير مناطق شرق قضاء طوزخورماتو وشرق طريق ديالى – كركوك.
وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه “الشروع بعملية عسكرية واسعة لتطهير المناطق الكائنة شرق طريق ديالى- كركوك”.
وأوضح رسول ان “العملية تتم “بإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي وشرطة ديالى وصلاح الدين وبتنسيق مع قوات البيشمركة وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش وقوات التحالف الدولي”.
عملية عسكرية واسعة في شرق الطوز ومناطق شرق طريق ديالى – كركوك
بغداد- الصباح الجديد