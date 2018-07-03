  • الثلاثاء , 3 يوليو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • معايير مهنية جديدة في اختيارسالقيادات التربوية وإبعادها عن المحاصصة

معايير مهنية جديدة في اختيارسالقيادات التربوية وإبعادها عن المحاصصة

شؤون عراقية
0 تعليق
18 views

مجلس الوزراء يراجع آليات الامتحانات الوزارية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء موافقة مجلس الوزراء، على وضع معايير مهنية في اختيار القيادات التربوية وإبعادها عن المحاصصة، فيما اشارت الى ان المجلس قرر مراجعة آليات الامتحانات الوزارية بالافادة من التقنيات الحديثة.
وذكر بيان للأمانة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “مجلس الوزراء قرر مراجعة آليات الامتحانات الوزارية بالافادة من التقنيات الحديثة بما يضمن رصانة المستوى العلمي، والالتزام بالسياقات القانونية فيما يتعلق بالحفاظ على الاختصاصات الاتحادية بجوانب المناهج والتقويم والامتحانات والاشراف التربوي وعدم تدخل اية جهة بذلك”.
واضاف البيان ان “المجلس وافق على قيام وزارة التربية بانجاز التحقيق الاداري في قضية تسرّب الاسئلة الامتحانية لمادة التربية الاسلامية للصف السادس الاعدادي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بموجب احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام”.

كلمات دالة: ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد