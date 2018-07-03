معايير مهنية جديدة في اختيارسالقيادات التربوية وإبعادها عن المحاصصة

مجلس الوزراء يراجع آليات الامتحانات الوزارية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء موافقة مجلس الوزراء، على وضع معايير مهنية في اختيار القيادات التربوية وإبعادها عن المحاصصة، فيما اشارت الى ان المجلس قرر مراجعة آليات الامتحانات الوزارية بالافادة من التقنيات الحديثة.

وذكر بيان للأمانة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “مجلس الوزراء قرر مراجعة آليات الامتحانات الوزارية بالافادة من التقنيات الحديثة بما يضمن رصانة المستوى العلمي، والالتزام بالسياقات القانونية فيما يتعلق بالحفاظ على الاختصاصات الاتحادية بجوانب المناهج والتقويم والامتحانات والاشراف التربوي وعدم تدخل اية جهة بذلك”.

واضاف البيان ان “المجلس وافق على قيام وزارة التربية بانجاز التحقيق الاداري في قضية تسرّب الاسئلة الامتحانية لمادة التربية الاسلامية للصف السادس الاعدادي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بموجب احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام”.