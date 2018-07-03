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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العمليات المشتركة ترد على اتفاق البيشمركة والتحالف الدولي لحماية كركوك

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بغداد – الصباح الجديد :
نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود إتفاق بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي لمراجعة خطط حماية كركوك والمناطق المتنازع عليها.
ونقل مركز الإعلام الأمني في بيان، تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، عن العمليات المشتركة القول ان” الوضع الأمني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها هي ضمن مسؤولية القوات الاتحادية العراقية وان القوات الأمنية تفرض سيطرتها التامة على تلك المناطق ولا دخل لقوات التحالف بهذا الشأن”.
وأضاف ان” القوات الأمنية وضعت خطط محكمة ومتكاملة لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في كركوك وغيرها من المحافظات العراقية، وان هناك جهودا استخباراتية كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية للقضاء على الخلايا الارهابية النائمة والعناصر الإجرامية”.
وأشار الى ان” الرأي العام قد لاحظ أن هناك ترحيبا كبيراً من قبل اهالي كركوك بالقوات الأمنية وما حققته من إنجازات أمنية كبيرة فيها”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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