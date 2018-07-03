الصدر وأردوغان يؤكدان “التصميم لتطوير العلاقات الثنائية أكثر”

بغداد – الصباح الجديد :

هنأ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئايسة والبرلمانية الأخيرة.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية، أن الصدر هنأ أردوغان في مكالمة هاتفية جرت بينهما، أمس الاثنين.

وأضافت أنه جرى خلال المكالمة الهاتفية “التأكيد على تصميم الجانبين لتطوير العلاقات الثنائية أكثر”.

يشار إلى أن تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تصدر الانتخابات البرلمانية، التي جرت في أيار الماضي.

وشهدت تركيا، الأحد 24 حزيران الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88 بالمائة، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح حزب “العدالة والتنمية”، رجب طيب أردوغان، على 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب “الشعب الجمهوري”، محرم إنجة، على 30.64 بالمائة من الأصوات.