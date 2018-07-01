المؤبد لإرهابي حاز أسلحة حربية بمنزله

بغداد – الصباح الجديد :

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن المؤبد على احد الإرهابيين لحيازته أسلحة حربية مع عتادها في منزله بمدينة الخالص التابعة إلى محافظة ديالى.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت ” الصباح الجديد نسخة منه، إن “محكمة جنايات ذي قار قضت بالسجن المؤبد على احد المجرمين بعد ان القي القبض عليه وبحوزته أسلحة حربية مع عتادها في مدينة الخالص التابعة الى محافظة ديالى بتاريخ 27 كانون الاول 2010 بقصد إشاعة الإرهاب في المدينة”.

واضاف “انه تم العثور على الاسلحة والاعتدة والمواد المستخدمة لغرض التفجير وتضم حشوة قاذفة عدد 17 وTNT صلب قطع 3 كيلو غرامات مع عدد من الأسلحة المختلفة في داخل دار المتهم وكذلك داخل حديقة الدار التي هي عبارة عن بستان محاط بسياج في منزله.

واشار الى أن “الحكم صدر وفقا للمادة 24/ثانيا /الشق الثاني من قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017”.