الإعلام الأمني يعلن إصابة 14 شخصاً بهجوم كركوك

بغداد – الصباح الجديد :

أعلن مركز الإعلام الأمني، إصابة 14 شخصاً في الهجوم الارهابي الذي استهدف، صباح اليوم الأحد، مخزن صناديق الاقتراع لمكتب مفوضية الانتخابات في محافظة كركوك.

وذكر بيان للمركز تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه ان “القوات الأمنية في محافظة كركوك المتمثلة في جهاز مكافحة الإرهاب وحماية المنشأت والشخصيات تصدت لإرهابي انتحاري يقود عجلة ملغومة نوع سلفادور حيث تم اطلاق النار عليه قبل وصوله الى مخازن العلوة الشعبية في مدخل محافظة كركوك (العلوة الشعبية مخازن وزارة التجارة) التي تحتوي صناديق الاقتراع الخاصة بالمحافظة”.

وأشار الى ان “الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصا واضرار مادية بسيطة في الباب الرئيسي للمخازن”.