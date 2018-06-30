الملف الأمني

ضبط كدس كبير يحوي عشرات العبوات الناسفة في نينوى * تدمير 3 مضافات وضبط معمل للعبوات غربي كركوك

ضبط 40 عبوة ناسفة داخل مقبرة في الأنبار * القبض على 32 مخالفا بتهم شتى في الديوانية

بغداد – هجوم مسلح

أفاد مصدر امني في الشرطة العراقية امس السبت، بمقل مدني في هجوم مسلح بمنطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “مجهولين يستقلون دراجة نارية نفذوا هجوما باسلحة كاتمة للصوت تجاه مدني لدى مروره بمنطقة العبيدي شرقي بغداد، ما ادى الى مقتله بالحال” ، مضيفا ان “قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت جثة القتيل الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث”.

ديالى – انفجار عبوة

ذكر مصدر محلي في شرطة محافظة ديالى امس السبت، بأن عبوة ناسفة انفجرت في اطراف قضاء خانقين شمال شرقي ب‍عقوبة.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة موضوعة على طريق زراعي قرب قرية سباهي (25 كم غرب قضاء خانقين 100 كم شمال شرق بعقوبة) انفجرت على مركبة مدنية، ما اسفر عن أضرار مادية دون تسجيل اصابات بشرية” ، مضيفا أن “الحادث هو الثاني من نوعه خلال أسابيع في ذات المنطقة”، مؤكداً أن “القوى الامنية فتحت تحقيقا بالحادث”.

كركوك – عملية مشتركة

اعلن الحشد الشعبي امس السبت، تدمير ثلاث مضافات لتنظيم “داعش” والعثور على معمل للعبوات اللاصقة بعملية امنية مشتركة جنوب غربي المحافظة.

وقال موقع الحشد في بيان له إن “قوة مشتركة من اللواء 16حشد شعبي واللواء الرابع شرطة اتحادية نفذا عمليات ملاحقة فلول داعش في مناطق جنوب غرب كركوك” ، مضيفا أن “العملية اسفرت عن تدمير 3 مضافات والعثور على معمل للعبوات اللاصقة واجهزة حاسوب وكمية من مادة السي فور ومواد عسكرية اخرى في وادي الشيحة خلف قرية الدكمات التابعة لناحية الرشاد”.

بابل – انفجار كدس للعتاد

اكد مصدر أمني في شرطة محافظة بابل امس السبت، انفجار كدس للعتاد تابع لاحدى فصائل الحشد الشعبي في المحافظة .

وذكر المصدر في تصريح صحفي، ان “كدساً للعتاد تابعا لأحد فصائل الحشد، انفجر في منطقة السيوف بناحية الكفل جنوب بابل” ، مضيفا ان “بعض الصواريخ الموجودة في الكدس انفجرت وتطايرت ووصلت الى بعض الاحياء السكنية” مشيرا الى “عدم معرفة حجم الاضرار والخسائر الناجمة عن الانفجار حتى اعداد هذا الخبر”.

الانبار – العثور على عبوات

اعلن مركز الاعلام الامني امس السبت العثور على 40 عبوة ناسفة وتطهير طريق داخل مقبرة النعيمية في محافظة الانبار.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول إن “قوة من قيادة عمليات شرق الأنبار عثرت على 40 عبوة ناسفة خلال عملية تطهير وتفتيش مقبرة النعيمية وتمكنت من تفجيرها موقعيا، وتطهير طريق طويل الى داخل المقبرة” ، مضيفا ان قوة من قيادة عمليات الأنبار فحرت 8 عبوات ناسفة في أثناء تطهير طريق في منطقة البو زعيان من دون حادث يذكر”.

الديوانية – اعتقال مطلوبين

اكد مصدر امني في شرطة محافظة الديوانية امس السبت ان دوريات ومفارز قسم شرطة النجدة نفذت ممارسة امنية واسعة النطاق شملت عدة مناطق في المحافظة وذلك لمتابعة المخالفين والخارجين عن القانون .

وتضمنت الممارسة الامنية نصب السيطرات المتحركة والثابتة اضافة الى تفتيش الأماكن التي تثير الشك والانتباه القت من خلالها القبض على 32 مخالف بتهم مختلفة حيث تم ارسالهم إلى المراكز المختصة للتحقيق معهم.

ذي قار – خطة امنية

كشف قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء حسن سلمان الزيدي امس السبت، إعداد خطة خاصة لفرض سلطة القانون في قضاء سيد دخيل والمناطق المجاورة بعد التوترات العشائرية الأخيرة وحدوث بعض النزعات في قرى القضاء.

وقال الزيدي ان الخطة تتمثل “بتعزيز القوات الأمنية بسرية طوارئ ثابتة، وتكثيف الجهد الاستخباري والامني لملاحقة المطلوبين للعدالة ونزع الأسلحة غير المرخصة ، كاشفا عن “تغييرات كبيرة للضباط والمنتسبين سيستبدلون بآخرين من غير سكنة المنطقة, كما سيشمل هذا التغيير مناطق اخرى في المحافظة”.

نينوى – عمليات تفتيش

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس السبت انه استمرارا لفعاليات القوى الامنية في البحث والتفتيش عن مخلفات أسلحة وعتاد عصابات داعش الإرهابية ، واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 تمكنت من الوصول الى أحد المخابىء الذي يضم كدسا من العبوات الناسفة في منطقة الكسك التابعة الى قضاء تلعفر في الموصل .

وافاد المصدر ان كدس العتاد ضبط بداخله 34 عبوة ناسفة معبأة داخل جلكانات متوسطة الحجم إضافة الى 3 عبوات مخبأة في جلكانات كبيرة و 34 عبوة ناسفة على شكل مساطر تفجير فيما جرى تدمير المواد موقعيا من قبل مفارز هندسة الفرقة.