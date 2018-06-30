  • السبت , 30 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

احتواء وتحصين !

أعمدة الكتاب
0 تعليق
17 views

العملية الارهابية الاخيرة التي اقدم على تنفيذها تنظيم داعش وتعامل فيها مع المخطوفين بمنتهى الجبن والخسة تؤكد ان هذا التنظيم الارهابي مايزال يتمسك بنهجه ومخططاته التي تستهدف بث الخوف والرعب في نفوس الابرياء من المواطنين المدنيين وفي الوقت نفسه تشير الى استمرار وجود الملاذات الامنة التي تحتضن افراد التنظيم في الاماكن التي تم تحريرها من قبل القوات الامنية وهو مايدعونا ان ننبه السلطات الامنية الى ضرورة مراجعة الخطط الامنية التي تم التوافق عليها بين القوات الامنية بشتى تشكيلاتها والادارات والمجالس المحلية في المدن المحررة بما يعزز الوضع الامني ويطمئن المواطنين بنجاح هذه الخطط ولابد من القول ان قيادة العمليات المشتركة تمتلك الكثير من النضج والاحاطة بمسالك الارهابيين وطرق تخفيهم وانها تعاملت مع هذا الملف في معارك سابقة في غرب الانبار وفي مناطق اخرى تم طرد الارهابيين منها لسنوات ثم عاود الارهاب نشاطه الاجرامي فيها وتنبع خطورة هذا الامتداد الارهابي في تراخي الكثير من القوات الامنية وغفلة البعض منها وعدم تيقظها من مناورات الارهابيين وقدرتهم على تغيير خططهم واساليبهم في كل حقبة زمنية تبعا لتواجدهم وتنقلاتهم خاصة في المناطق التي يصعب الوصول اليها بسهولة وفي الوقت نفسه فان التعاون في توجيه الرد على العمليات الاجرامية من قبل الحكومة العراقية ممثلة بالقيادات الامنية والتشكيلات الاخرى سيحفز الارهاب على الضرب من جديد في اماكن اخرى ويمكن القول ان العملية الاجرامية الاخيرة على طريق كركوك ديالى وردود افعال الحكومة والقيادات الامنية تجاهها والتباطؤ والتلكؤ في مواجهة الارهابيين والتعاطي معها اعلاميا احدث شرخا وولد ردود افعال سلبية من قبل الرأي العام تجلى بشكل واضح في تعليقات المواطنين وسخطهم وحزنهم على الضحايا وذويهم مما يهدد بوجود ازمة حقيقية ستنعكس في قادم الايام وتبدد مظاهر الاطمئنان والامل باستعادة القوات الامنية لقدرتها وحرفيتها في التعامل مع بؤر الارهاب ومن المفيد جدا ان تلتفت الحكومة وتشرع بشكل سريع في التأسيس لاستراتيجية تتعامل على المدى الطويل مع حواضن الارهاب في المناطق المحررة على وفق مفهومين حيويين هما الاحتواء والتحصين ونقصد بهما الاصرار على تضييق الثغرات والمنافذ امام الارهاب وتحصين سكان هذه المدن والحيلولة دون استجابة المغرر بهم في الانضمام مجددا مع التنظيمات الارهابية او تقديم المساعدة لها باي شكل من الاشكال وتعزيز الثقافة الوطنية بحماية العراق واهله بما يمكن تقديم المعلومات الاستخبارية من قبل سكان هذه المناطق والاستدلال على بؤر الارهاب والجريمة واجهاض العمليات قبل وقوعها .
د. علي شمخي

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد