أوزيل ينهي صمته بعد نكبة المونديال

ميونيخ ـ وكالات:

علق الدولي الألماني، مسعود أوزيل، أول أمس، على خروج منتخب بلاده المبكر، من نهائيات كأس العالم، بعد الهزيمة أمام كوريا الجنوبية (2-0).

وقال أوزيل، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «الاضطرار لمغادرة كأس العالم بعد مرحلة المجموعات، أمر مؤلم كثيرًا».

وتابع: «لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، سأحتاج لبعض الوقت من أجل التغلب على ما حدث».. وكان المنتخب الألماني مرشحًا بقوة للدفاع عن لقبه، لكنه ظهر بمستوى مخيب للآمال، وخسر مباراتين من أصل ثلاث في دور المجموعات.