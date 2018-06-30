  • السبت , 30 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • أوزيل ينهي صمته بعد نكبة المونديال

أوزيل ينهي صمته بعد نكبة المونديال

رياضة
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ميونيخ ـ وكالات:
علق الدولي الألماني، مسعود أوزيل، أول أمس، على خروج منتخب بلاده المبكر، من نهائيات كأس العالم، بعد الهزيمة أمام كوريا الجنوبية (2-0).
وقال أوزيل، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «الاضطرار لمغادرة كأس العالم بعد مرحلة المجموعات، أمر مؤلم كثيرًا».
وتابع: «لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، سأحتاج لبعض الوقت من أجل التغلب على ما حدث».. وكان المنتخب الألماني مرشحًا بقوة للدفاع عن لقبه، لكنه ظهر بمستوى مخيب للآمال، وخسر مباراتين من أصل ثلاث في دور المجموعات.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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