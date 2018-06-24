نفط البصرة: إجراءات تجريف أراض في حقل غرب القرنة سليمة وعوضنا أصحابها

بغداد- الصباح الجديد

أصدرت شركة نفط البصرة، الأحد، بيانا أوضحت فيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام من حالة تجريف لأراض في شمال المحافظة، مشيرة الى أن شاغلي الأراضي أمضوا على تعهد خطي ملزم بإزالة المغروسات والمشيدات وإخلاء الأرض خلال مدة أقصاها ١٥ يوماً من تاريخ استلام مبلغ التعويض.

وقالت الشركة في بيان تلقته الصباح الجديد، “في ضوء ما تداوله بعض وسائل الإعلام بشأن تجريف أراض في شمال البصرة ضمن حقل غرب القرنة الثاني نود تبيان ان المنطقة المذكورة تقع ضمن خطة مشغل الحقل لإنشاء مجمع الآبار رقم (٣) لذا خضعت هذه الأراضي إلى إجراءات لجان التعويض الرضائي وكانت برئاسة مدير الوحدة الإدارية لقضاء المدينة والتي تعمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء المرقم ١٤٩ لسنة ٢٠١١ الخاص بالتعويض الرضائي”.

واضافت الشركة، أن “شاغلي الأراضي امضوا تعهداً خطياً ملزماً بإزالة المغروسات والمشيدات وإخلاء الأرض خلال مدة أقصاها ١٥ يوماً من تاريخ استلام مبلغ التعويض”، مبينة ان “شاغلي الأراضي استلموا مبالغ التعويض المقررة من قبل اللجان خلال عام ٢٠١٤ و٢٠١٥”.

وتابعت الشركة، أن “مبالغ التعويض الخاصة بهذه الأراضي جاءت وفق ضوابط وزارة الزراعة – مديرية زراعة البصرة والممثلة ضمن لجنة التعويض الرضائي”.