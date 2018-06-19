مسؤول أميركي: الغارة الجوية على البوكمال نفذتها اسرائيل

بغداد – الصباح الجديد

أعلن مسؤول حكومي أميركي، اليوم الثلاثاء، أن “الغارة التي استهدفت أمس مسلحين قرب مدينة البوكمال السورية القريبة من العراق نفذها سلاح الجو الإسرائيلي”.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته في تصريح صحفي له اليوم، إن “الغارة الإسرائيلية استهدفت مجموعات موالية لإيران”، مضيفا أن “هناك إصرارا إسرائيليا على قطع الطريق التي يرغب الإيرانيون في فتحها من طهران إلى بيروت”، حسب مانقلته شبكة CNN الاميركية.

وصرح خبير في سلاح الجو الامريكي بأن المهمة التي نفذها الطيران الإسرائيلي صعبة وتحمل تعقيدات لوجستية كبيرة لأن مقاتلاته كان عليها التحليق مسافة 560 كيلومترا لتنفيذ ضرباتها قرب البوكمال.

وأكدت دمشق والحشد الشعبي العراقي وقوع غارة جوية في قرية [الهري) قرب البوكمال المحاذية للحدود العراقية، واتهما التحالف ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة بتنفيذها وهو ما نفته قيادة الجيش الأميركي والتحالف الدولي.

وكتب المتحدث باسم التحالف شون رايان في تغريدة على تويتر “لم يشن التحالف غارات قرب البوكمال في غرب الفرات”، مشددا على أن “التحالف وقوات سوريا الديموقراطية يركزون على هزيمة داعش في شرق الفرات”.

وكانت هيأة الحشد الشعبي قد أعلنت أمس أنه “في الساعة 22 من مساء الأحد 17/ حزيران / 2018، قامت طائرة امريكية بضرب مقر ثابت لقطعات الحشد الشعبي من لوائي 45 و 46 المدافعة عن الشريط الحدودي مع سوريا بصاروخين مسيرين مما ادى الى استشهاد 22 مقاتلا واصابة 12 بجروح”.

وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت موقعا للقوات الحكومية السورية قرب الحدود العراقية مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ونفت قيادة العمليات المشتركة، تعرض أي من قوات الحشد الشعبي أو غيرها من القوات العراقية المكلفة بتأمين الحدود العراقية السورية لأي ضربة جوية وإن الضربة وقعت داخل الأراضي السورية”.

وأعلنت “فتح تحقيق حول الجهات المسؤولة عن تسبب خسائر من شباب عراقيين والتجاوز على السيادة العراقية والسورية بتجاوز الحدود خارج السياقات الدستورية والقانونية وسياسة حسن الجوار”.

وأشارت العمليات المشتركة الى انه “وبعد الاتصال بنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أوضح عدم اطلاعه على البيان الذي صدر من هيئة الحشد الشعبي وأكد عدم وجود أي قوات من الحشد الشعبي خارج الحدود العراقية السورية”.