إحباط تشكيل خلية ارهابية في بغداد والقبض على أفرادها

بغداد – الصباح الجديد

أحبطت قوة أمنية استخبارية، محاولة تشكيل خلية ارهابية في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، أن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أحبطت محاولة تشكيل خلية إرهابية في بغداد لتنفيذ العمليات الإرهابية”.

وأضاف انه “وبعد جهد استخباري مميز تم إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، وتم احالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة”