  • الثلاثاء , 19 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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إحباط تشكيل خلية ارهابية في بغداد والقبض على أفرادها

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بغداد – الصباح الجديد
أحبطت قوة أمنية استخبارية، محاولة تشكيل خلية ارهابية في العاصمة بغداد.
وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، أن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أحبطت محاولة تشكيل خلية إرهابية في بغداد لتنفيذ العمليات الإرهابية”.
وأضاف انه “وبعد جهد استخباري مميز تم إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، وتم احالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة”

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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