المحكمة الاتحادية تحدد موعداً للنظر بالطعن في تعديل قانون الانتخابات

بغداد – الصباح الجديد

حددت المحكمة الاتحادية العليا، موعداً للنظر في الطعن بتعديل قانون الانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه “حددت المحكمة الاتحادية العليا الساعة العاشرة من صباح يوم ٢١حزيران ٢٠١٨ (الخميس المقبل)، موعداً للنظر بجلسة علنية بالدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم)/ اضافة لوظيفته ومن مجلس المفوضين ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب”.

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، رفضت في 13 حزيران الجاري بالإجماع رد طلب مفوضية الانتخابات، إصدار القرار (الولائي) بوقف تنفيذ احكام قانون تعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.