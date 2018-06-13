مفوضية حقوق الإنسان تطالب بمنح مالية لذوي الأطفال ومنع تشغيلهم

بغداد – الصباح الجديد:

دعت مفوضية حقوق الانسان، امس الأربعاء، ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، الى تجنيب الطفل العراقي كل أنواع الانتهاكات وترويج ثقافة حمايته.

وقال مسؤول ملف الطفولة في مفوضية حقوق الانسان زيدان خلف العطواني في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، إنه “في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال طالب عضو مفوضية حقوق الانسان زيدان خلف العطواني المؤسسات الاعلامية العراقية والمنظمات الانسانية المحلية والدولية (اليونسيف) المعنية بملف الطفولة بالدعوة الى التعاون مع مفوضية حقوق الانسان والترويج لثقافة حماية الطفل العراقي من كافة اشكال الانتهاكات التى ترقى الى ان تكون بالضد من الانسانية ومنها (عمالة الاطفال) دون السن القانوني”.

وأضاف ان “ما نلاحظه اليوم من استغلال للطفولة العراقية للعمل في الورش الاهلية والمصانع يدعونا للوقوف جليا للحد من هذه الظواهر السيئة بحقهم والدعوة الى ثقافة مجتمعية عامة تتدخل بها المؤسسات الحكومية والشرطة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني اضافة الى توفير الدعم الاعلامي بذلك للعمل على مكافحة ظاهرة عمالة الاطفال الغير شرعية..

وتوفير الحلول المستدامة من خلال فتح منتديات ثقافية ورياضية للاطفال ومنح مالية لإسرهم تعوضهم عن ترك مقاعد الدراسة”.

ودعا مؤسسات الشرطة العراقية المعنية بالاسرة والمجتمع الى “مزيد من الجهود لمكافحة التسول في شوارع بغداد والقبض على العصابات التي تستغل اطفال المشردين والنازحين وفاقدي المعيل في اعمال التسول والسرقة جراء ما يتسبب به من تاثيرات مستقبلية سيئة عليهم”.