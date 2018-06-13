الملف الأمني

تفكيك سيارة ملغمة في بوب الشام شمالي بغداد * ضبط 3 مضافات إرهابية بقرية “أبو سنيدر” بصلاح الدين

العثور على 3 عجلات تحمل أسلحة في ذي قار * اعتقال خمسة “إرهابيين” في الجانب أيمن الموصل

بغداد – تفكيك ملغمة

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الاربعاء بأن قوة امنية تمكنت من تفكيك سيارة ملغمة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان “قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت مساء يوم امس من تفكيك سيارة ملغمة كانت مركونة على جانب الطريق في منطقة بوب الشام شمالي بغداد” ، من دون وقوع اية خسائر بشرية او مادية”.

ديالى – انفجار عبوتين

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة ديالى امس الأربعاء، بمقتل رجل وزوجته وإصابة ثلاثة جنود بحادثين منفصلين في المحافظة .

وقال المصدر إن “رجلاً وزوجته قتلا بانفجار عبوة ناسفة على مركبتهما في ساعة متاخرة من مساء يوم أمس في منطقة علياوه قرب خانقين(100كم شمال شرق ب‍عقوبة)” ، مضيفا أن “ثلاثة جنود أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم قرب قرية سارية تبة في أطراف ناحية قره تبه (90كم شمال شرق بعقوبة)”.

كركوك – عمليات تفتيش

افاد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاربعاء ان مفارز امنية شرعت بتفتيش قرى (الرفيع الزركوطية و برد سبي والعيون المنطقة الزراعية والحون) .

وقال المصدر ان العملية اسفرت عن العثور على مضافة لعناصر داعش و ٣ عبوات ناسفة جاهزة للتفجير ورفعت من قبل مفرزة معالجة المتفجرات شرطة اتحادية، بعد تأمين المنطقة بالكامل .

صلاح الدين – ضبط مضافات

اعلن مركز الإعلام الأمني امس الاربعاء العثور على ثلاث مضافات لتنظيم “داعش” في محافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت، من العثور على 3 مضافات لعصابات داعش الإرهابية في قرية أبو شنيدر خلال تفتيش منطقة جلام الدور، اذ احتوت هذه المضافات على 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير وملابس واطعمة وافرشة تم تدميرها وحرقها بالكامل” ، مضيفا كما عثرت قوة من القيادة ذاتها على 18 قنبرة هاون و6 صواريخ قاذفة و200 اطلاقة عتاد احادية 22.5 ملم في منطقة العيثة في قضاء الشرقاط”.

الانبار – تدمير عتاد

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الاربعاء ان القوات الأمنية دمرت مضافتين وأتلفت متفجرات مختلفة في محافظة الأنبار.

وقال المصدر ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات الانبار تعثر على مضافتين قديمتين وتعمل على تدميرهما، وحزام ناسف وعتاد بندقية تم تدميرها ميدانيا، و43 رمانة هجومية وجهازي اتصل ومواد غذائية وملابس مدنية جرى اتلافها” ، مبينا ان العملية تمت “خلال تفتيش منطقة الآبار ومناطق شمال بحيرة الرزازة”.

ميسان – عملية استباقية

كشف مدير شرطة محافظة ميسان والمنشآت اللواء الحقوقي ظافر عبد راضي دواي امس الاربعاء ان مفارز شرطة الأقسام وأفواج الطوارئ والصنوف الأخرى العاملة في المحافظة نفذت عملية استباقية في مناطق مدينة العمارة تسفر عن القبض ( ٥ ) متهمين بجرائم جنائية مختلفة .

وافاد اللواء الحقوقي دواي ان العملية اسفرت ايضا عن ضبط اسلحة واعتدة ، ومخلفات حربية قذائف مدفع مختلفة الأنواع ( ٦ ) ، وصاروخ قاذفة و ضد الدروع مع حشوة ( ٦ ) ، فضلاً عن العثور على صاروخ SPG9 عدد 3.

ذي قار – اشتباك مسلح

اكد مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس الاربعاء، أن قوة امنية ضبطت ثلاث عجلات في المحافظة تحمل اسلحة متوسطة قادمة من سوريا.

وقال المصدر ان “قوة من مكافحة ارهاب ذي قار وبالتعاون مع استخبارات المحافظة نصبت سيطرة على الطريق الدولي في المحافظة، بعد ورود معلومات بقدوم ثلاث سيارات تحمل اسلحة خفيفة ومتوسطة من سوريا” ، مضيفا ان “تلك السيارات حاولت الفرار من السيطرة الا ان القوات الامنية تمكنت من ضبط هذه السيارات واعتقلت 15 شخصا من مستقليها”.

نينوى – اعتقال ارهابيين

كشف مصدر امني في وزارة الداخلية امس الاربعاء عن اعتقال خمسة “ارهابيين” في الجانب الايمن لمدينة الموصل .

وقال المصدر إن “فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات إستخبارية، ألقى القبض على خمسة عناصر إرهابية، في منطقة الهرمات في الجانب الأيمن لمدينة الموصل” ، مبينة ان الملقى القبض عليهم “بينهم من كان يعمل بصفة مقاتل في داعش وصادر بحقهم مذكرات قبض على وفق المادة ٤\١ إرهاب”.