«الصناعة» تنجح في تصنيع منظومات وقود الغاز السائل للمركبات

تجهيز الكهرباء والقطّاعات الأخرى بالمحولات والمقاييس

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن نجاحها في تصنيع منظومات وقود الغاز السائل للمركبات.

واكد مدير عام الشركة المهندس طلال حسين سلمان بأن الملاكات الهندسية والفنية العاملة في معمل بابل التابع للشركة وبالتعاون مع شركة صفوة التحدي للتجارة العامة نجحت في انجاز مشروع منظومات وقود الغاز السائل بعد تجربة المنظومة على ثلاث عجلات في المعمل المذكور وقد اثبتت نجاحها وبامتياز وادخال منظومة وقود الغاز السائل الى محافظة بابل .

واشار المدير العام الى ان العمل بهذه المنظومة يهدف للمحافظة على البيئة من التلوث واستغلال الغاز الطبيعي بشكل امثل والتقليل من صرفيات الوقود لرخص سعر وقود الغاز السائل مقارنة بسعر وقود البنزين وللمحافظة على عمر وديمومة المحرك لفترة اطول ، لافتا الى ان الشركة قامت بالتعاقد مع شركة صفوة التحدي للتجارة العامة للعمل بهذا المشروع.

ولفت المدير العام الى قيام الشركة بتجهيز عدد من دوائر البلدية ومؤسسات الدولة والشركات والمحافظات بمنتجاتها من الاليات والمعدات التخصصية والثقيلة كالقلابات والرافعات والشفلات والحوضيات وغيرها خلال الشهر الماضي .

على صعيد متصل تواصل شركة ديالى العامة إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن تجهيز وزارة الكهرباء والقطاعات الأخرى بمئات المحولات وآلاف المقاييس الكهربائية .

وقال مدير عام الشركة المهندس عبد الرسول محمد عارف إن الشركة جهزت وزارة الكهرباء وقطاعات أخرى خلال شهر أيار/ 2018 ب(334) محولة توزيع شتى السعات و( 2057) مقياسا كهربائيا بشتى الأنواع والأطوار ، موضحا» أن الشركة جهزت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ ب(166) محولة توزيع ومديرية كهرباء الصدر ب( 108) محولة توزيع وكهرباء الفرات الأوسط ب(13) محولة توزيع وكهرباء الديوانية ب(7) محولات توزيع وكهرباء واسط بثلاثة محولات توزيع وكهرباء كربلاء بثلاث محولات توزيع وكهرباء ديالى بمحولة توزيع واحدة بمختلف السعات ، وتجهيز المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ب(2000) مقياس الكتروني ثلاثة أطوار مختلفة السعات منها (1000) مقياس الكتروني ثلاثة أطوار (50- 150) أمبيرا و(1000) مقياس الكتروني ثلاثة أطوار ( 30-90) أمبيرا وتجهيز مديرية ماء ديالى بمحولة توزيع واحدة سعة 250/11 كي في أي وشركة مدار الطاقة للمقاولات والتجارة المحدودة بمحولة توزيع واحدة سعة 630/11 كي في أي .

من جانبها تواصل هيئة البحث والتطوير الصناعي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن تقديم دورات تدريبية لمنتسبيها داخل وخارج الشركة .

وبين مدير عام الهيئة المهندس عبد الغني ال جعفر عن مشاركة عدد من منتسبي الهيئة بالدورة التدريبية التي أقامها مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة ,

وقال المدير العام ان الدورة شملت شرحا» مفصلا عن برنامج Despise الخاص والمستودعات الرقمية لوزارة الصناعة والمعادن ,موضحا» ان فريق المشاركين ضم عدد من قسم التخطيط وقسم المعلومات ومن منتسبي المراكز البحثية حيث ساعد على توليد العديد من الأفكار والمناقشات لتسهيل الربط ما بين الباحثين وأعمالهم والمراكز البحثية عن طريق توفير سجلا مفتوحا من المعرفات الفريدة للباحثين والدارسين بهدف دمج المعرفات ضمن خطوات العمل البحثي للوصول الى مستودعات مؤمنة بالكامل ,مشيرا» الى ان البرنامج يساعد المؤسسات في جميع انحاء العالم في تنفيذ وإدارة المستودعات المبتكرة من خلال تعزيزها وتمكين المستخدمين من استرجاع ومعالجة المعلومات بطرق لم تكن ممكنة قبل 5 سنوات وهي مخصصة في تطوير ال «دي سبيس» بناءا على احتياجات المستخدمين بالإضافة الى تخصصها في المستودعات.