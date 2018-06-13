دائرة صحة البصرة نفّذت حملة توعية بالالتزام بالشروط الصحية

شملت خدمة قياس الضغط والسكري والوزن والطول وكتلة الجسم

البصرة – سعدي السند :

نفذت دائرة صحة البصرة / قسم الصحة / شعبة تعزيز الصحة حملة توعية صحية في مبنى مول البصرة تايم سكوير شملت اجراءات صحية من حيث قياس ضغط الدم والتنفس والوزن.

وقال مدير شعبة تعزيز الصحة الدكتور تحسين صادق لـ»الصباح الجديد» لقد نفذنا في مول بصرة تايم سكوير بعد الافطار حملة توعية صحية وتم تقديم خدمة قياس الضغط والسكري وقياس الوزن والطول وكتلة الجسم بصورة مجانية للمواطنين ومن ثم توزيع فولدرات ورسائل صحية

وقد اشاد المواطنون بالحملة ودور دائرة صحة البصرة في تقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية للمواطنين.

مستشفى البصرة للنسائية والاطفال شهد ولادة ثلاثة توائم

من جانب اخر شهد مستشفى البصرة للنسائية والاطفال ولادة ثلاثة توائم لامرأة كانت تعاني العقم مدة ٤ سنوات

واوضحت الطبيبة الاختصاص في طب النسائية والتوليد ضمياء الهارون لقد اجريت عملية الولادة بعد ماكانت الأم تعاني من عقم طيلة اربع سنوات متتالية تمكنا من ازالته بواسطة العقاقير الطبية وبصورة منتظمة حيث تمت معالجة حالة العقم المؤقت واليوم انجبت ثلاثة اطفال ٢ ذكور وأنثى ، مشيرة الى ان العملية أجريت تحت التخدير النصفي بإشراف طبيب التخدير عبد الخالق جميل كون المريضة كانت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم

ويعد هذا الحدث في مستشفى البصرة للنسائية والاطفال من الاحداث المتكررة برغم ندارة هذه الولادات على مستوى العالم .

من جانبها أكدت مديرة المستشفى الدكتورة رسمية المدحجي أن المستشفى استقبــل جميع الحالات المماثلة طيلة هذه السنوات واجريت العمليات بمواصفات دقيقة باشراف فريق طبي متخصص كون نسبة المضاعفات في هــذه الحالات كبيرة ، ويعود هذا النجاح إلى الله عز وجل ولفريق العمل وجهود طاقم التوليد الذي أشـرف على الولادة والطاقم الطبي بقســـم الأطفال الخدج، وأن خبرة الطاقم وسرعة التعامل مع الحالات أسهمت بشكل كبير في حدوث الولادة من دون مضاعفات تذكر.

ورشة حول السيطرة على العدوى في داخل صالات العمليات

ونظمت دائرة صحة البصرة / شعبة السيطرة على التلوث في مستشفى البصرة التخصصي للأطفال ورشة عمل تدريبية حول السيطرة على العدوى في داخل صالات العمليات.

وتضمنت الورشة التي قدمها واشرف عليها ملاك طبي متخصص في الطرق الحديثة لمكافحة العدوى وسلامة الملاكات الطبية والصحية من خلال برامج حديثة اعدت بهذا الشأن وترأس الورشة المدير العام لدائرة صحة البصرة الدكتور رياض عبد الأمير وبحضور مدير قسم الامور الفنية ومدير المستشفى وبمشاركة الملاكات العاملة في صالات العمليات.

وقال مدير شعبة السيطرة على التلوث نمير ناصر فارس يأتي هذا في إطار حرص دائرة صحة البصرة على رفع قدرات العاملين في صالات العمليات والوحدات الصحية الاخرى لاستعمال احدث الطرق في مكافحة العدوى والامراض الانتقالية وسبل تعزيز الفرق الصحية بالمعلومات الكافية عن هذه الطرق.

وتناولت الورشة ايضا موضوعات حول كيفية إعداد البرامج والخطط الخاصة بمكافحة التلوث ، إضافة إلى طرق أخذ العينات وتحليلها من خلال أجهزة متخصصة للتعرف على مصدر التلوث باستعمال أحدث الطرق في هذا المجال.