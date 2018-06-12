  • الثلاثاء , 12 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • القوة الجوية تتسلم الدفعة الثانية من طائرات “T50” الكورية

القوة الجوية تتسلم الدفعة الثانية من طائرات “T50” الكورية

شؤون عراقية
0 تعليق
22 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية، أمس الثلاثاء، تسلمها الدفعة الثانية من طائرات “T50” الكورية.
وقالت القيادة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنها “تسلمت الدفعة الثانية من طائرات T50 بعدد 6 طائرات”.
وكان قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمه أمين أكد، في وقت سابق، أن طائرات الـT50 المقاتلة تعتبر من الطائرات الحديثة جداً لما تحويه من أجهزة دقيقة ومعدات استطلاع وأسلحة تصويب غاية في الدقة.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق، وصول الدفعة الاولى من طائرات T50 الكورية لقاعدة الشهيد محمد علاء الجوية.

كلمات دالة: ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد