القوة الجوية تتسلم الدفعة الثانية من طائرات “T50” الكورية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية، أمس الثلاثاء، تسلمها الدفعة الثانية من طائرات “T50” الكورية.

وقالت القيادة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنها “تسلمت الدفعة الثانية من طائرات T50 بعدد 6 طائرات”.

وكان قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمه أمين أكد، في وقت سابق، أن طائرات الـT50 المقاتلة تعتبر من الطائرات الحديثة جداً لما تحويه من أجهزة دقيقة ومعدات استطلاع وأسلحة تصويب غاية في الدقة.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق، وصول الدفعة الاولى من طائرات T50 الكورية لقاعدة الشهيد محمد علاء الجوية.