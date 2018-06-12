  • الثلاثاء , 12 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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إعتقال مسؤول الإعدامات الجماعية في تنظيم داعش

شؤون عراقية
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نينوى ـ الصباح الجديد:
تمكنت القوات العراقية، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على مسؤول تنفيذ عمليات الإعدام الجماعية في تنظيم داعش، شمال مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.
وقال الناطق باسم مديرية شرطة نينوى، النقيب احمد العبيدي، في تصريح صحفي إن “القوات الأمنية تمكنت من القبض على مسؤول الإعدامات في داعش المدعو حارث أبو سيف الهلالي، والملقب بـ (البتّار)، في ناحية الرشيدية شمال الموصل، حيث كان مع نجله ضبيان الهلالي”.
ويعد الهلالي من أبرز مسؤولي الاعدامات الجماعية في ما يسمى بـ “ولاية نينوى”، ونفذ مئات عمليات الاعدام في عموم المحافظة، منذ سقوط الموصل في العاشر من حزيران 2014.
يذكر ان تنظيم داعش نفذ حملات اعدامات واسعة ابان احتلاله لمحافظة نينوى بحق ابناء من المحافظة بتهمة “التجسس” و”التخابر” مع الحكومة العراقية.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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