الحكيم يؤكد أهمية المضي بتشكيل الحكومة الجديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني مع سفير المملكة المتحدة جون ويلكس، العلاقات الثنائية بين البلدين فيما اكد اهمية المضي بتشكيل الحكومة الجديدة

السيد الحكيم دعا، بحسب بيان تلقت”واع” نسخة منه، الى “النظر بالاشكاليات المثارة حول الممارسة الانتخابية الاخيرة بالطرق القانونية والدستورية”، مؤكدا “اهمية النظر بكل الاشكاليات بما يحفظ خيارات الناخبين ورغباتهم واصواتهم .”

وشدد على “اهمية الاستمرار بالمسار السياسي المؤدي لتشكيل الحكومة الجديدة القادرة على تلبية تطلعات العراقيين”، مشددا على “ضرورة ابعاد الحكومة عن المناكفات السياسية” .

وفي سياق آخر طالب الحكيم، بمحاسبة المقصرين في الحريق الذي طال أمس الاول الأحد، أحد مخازن صناديق الاقتراع لمفوضية الانتخابات في جانب الرصافة شرقي العاصمة بغداد.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه “نعربُ عن قلقنا البالغِ إزاء حادث الحريق الذي تعرضتِ له مخازنُ مفوضية الانتخابات وتعرض صناديق كثيرة وأجهزة التصويت للاحتراق” محذراً من “ضياعِ أصوات الناخبين الذين تجاوزوا كلَّ الظروف لاختيارِ من يفوضوه نيابةً عنهم”.

كما طالب “الجهات العليا بتشكيلِّ لجنة تحقيقية للوقوفِ على أسبابِ هذا الخرق الكبير ومحاسبةِ المقصرين وكشفِ الدوافع التي كانتْ وراءه”.

ودعا الحكيم “الجهاتِ المعنية لأخذِ أعلى درجات الحيطة والحذر في الحفاظِ على مخازن صناديق الاقتراع في عمومِ البلاد وتفويتِ فرصة التلاعب بها”.

ودعا أيضا “الجميع إلى ضبطِ النفس والحفاظِ على الاستقرارِ السياسيّ والتفكيرِ بنحوٍ هادئ بعيدٍ عن الانفعالِ خلال المرحلتين الراهنة والمقبلة”.

وكانت مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة تعرضت، أمس الأول الاحد، لحريق ضخم فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، أن المخازن التي تحتوي على صناديق الاقتراع لم تتعرض للاحتراق، مشيراً إلى أن ” التحقيق جارٍ بالحادث”.