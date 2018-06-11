صد تعرض ارهابي على قضاء الدبس

بغداد – الصباح الجديد:

صدت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، صباح اليوم الاثنين، تعرضا لعصابات داعش الارهابية شمال شرق محافظة كركوك.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه ان، “قوة من الحشد الشعبي واخرى من الشرطة الاتحادية تصدت، صباح اليوم، لتعرض نفذه نحو 20 داعشيا استهدف قرية قرة تبة التابعة لقضاء الدبس شمال شرق كركوك، مضيفا ان، قواتنا لحقت خسائر بالقوة المهاجمة”.

وأشار الى ان، “شهيدين وقعا اثناء صد الهجوم كما اصيب 10 آخرون من مقاتلي الحشد والمدنيين”