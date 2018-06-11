  • الإثنين , 11 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

صد تعرض ارهابي على قضاء الدبس

آخر الأخبار
0 تعليق
17 views

بغداد – الصباح الجديد:
صدت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، صباح اليوم الاثنين، تعرضا لعصابات داعش الارهابية شمال شرق محافظة كركوك.
وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه ان، “قوة من الحشد الشعبي واخرى من الشرطة الاتحادية تصدت، صباح اليوم، لتعرض نفذه نحو 20 داعشيا استهدف قرية قرة تبة التابعة لقضاء الدبس شمال شرق كركوك، مضيفا ان، قواتنا لحقت خسائر بالقوة المهاجمة”.
وأشار الى ان، “شهيدين وقعا اثناء صد الهجوم كما اصيب 10 آخرون من مقاتلي الحشد والمدنيين”

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد