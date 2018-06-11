رئيس المفوضية يعلن إلتهام الحريق جميع اجهزة تسريع النتائج والتحقق الالكترونية ببغداد

بغداد – الصباح الجديد:

اكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات معن الهيتاوي عن احتراق جميع أجهزة تسريع نتائج الانتخابات والتحقق الالكترونية الخاص بمكتب انتخابات بغداد الرصافة.

وقال الهيتاوي في بيان، تلقت ” الصباح الجديد :نسخة منه اليوم الاحد، انه” تلقينا خبر احراق مخازن المفوضية في مكتب انتخابات بغداد الرصافة من الجهات الأمنية في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، ومباشرة تم الانتقال الى محل الحريق برفقة وزير الداخلية ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وقائد عمليات بغداد وفرق الدفاع المدني والادلة الجنائية ومديرية التحقيقات الجنائية”.

وضاف” حيث تم السيطرة على الحريق الذي نشب في مخازن الرصافة وعدم امتداده الى صناديق الاقتراع واوراق الاقتراع، وشمل الحريق جميع اجهزة تسريع النتائج واجهزة التحقق الالكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة”، مشيرا الى ان” التحقيق جاري عن طريق الأجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث”.

وأشار الى ان” الحريق لا يؤثر على نتائج الانتخابات كون (الشيتات) الخاصة بالنتائج توجد لدينا نسخ احتياط في المكتب الوطني ومكتب انتخابات بغداد الرصافة، بالإضافة الى أوراق الاقتراع في الصناديق وهذا من حرص المفوضية على صوت الناخب العراقي ومخرجات العملية الانتخابية”.

وتابع ان” هذه المؤسسة الديمقراطية التي عملت منذ تغيير النظام ولغاية الان هي المؤسسة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة في العراق وقدمت شهداء كثر من موظفيها في سبيل الحفاظ على العملية الديمقراطية في البلد”، مؤكدا” استهداف المفوضية من جميع الجهات لثنيها عن اداء عملها الديمقراطي بموجب القانون والدستور”.

ودعا جميع المؤسسات الدستورية في البلد المتمثلة (بالبرلمان ، والحكومة والقضاء ورئاسة الجمهورية وقادة الكتل السياسة) الى” تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الحفاظ مخرجات العملية الانتخابية، بالإضافة الى حماية جميع موظفي المفوضية ومكاتب المحافظات ودوائر وأقسام المكتب الوطني بما فيهم أعضاء”.