العبادي يوجه بتشديد الإجراءات الأمنية لمخازن المفوضية والكشف عن الاضرار

بغداد – الصباح الجديد

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الاوامر لجميع قيادات العمليات في المحافظات بتشديد الإجراءات الأمنية لمخازن المفوضية وزيادة القطعات المخصصة لحمايتها.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان، تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم الاحد ان” العبادي وجه أيضا المختصين في مديرية الادلة الجنائية ومديرية الدفاع المدني بالكشف عن موقع الحادث والتحقيق واعداد تقرير مفصل بالحادث وبالاضرار بعد تدقيقها بشكل نهائي”.

واكد ان” القوات الامنية واجبها حماية اماكن الصناديق ومراكز الخزن من الخارج ولا علاقة لها بالخزن داخل البنايات حرصا على استقلالية قواتنا المسلحة البطلة وعدم التدخل في العملية الانتخابية الا ما يوفر الامن للناخبين وتوفير الحماية للبنايات والمؤسسات والمراكز الانتخابية ومراكز الخزن”.

كما شدد على” ملاحقة العصابات الارهابية والجهات التي تحاول العبث بالامن وبالانتخابات والتحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث”، مبينا ان” حرق المخازن الانتخابية والذي تزامن مع اليوم الذي احتلت عصابات داعش الارهابية مدينة الموصل يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي وسنتخذ الاجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه زعزعة امن البلد ومواطنيه”.

ونشب حريق ضخم في مخازن التجارة بشارع فسلطين في جانب الرصافة شرقي العاصمة بغداد عصر اليوم الاحد، استهدف صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية التي جرت في 12 آيار الماضي.