بغداد – الصباح الجديد :
أعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الأحد، ضبط خمسة سيارات وثلاث درجات مخالفة واربعة رمانات يدوية في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إنه “بإشراف ميداني مباشر من قبل معاون قائد شرطة محافظة ذي قار العميد رسول خيون الجابري نفذت الأجهزة الأمنية فجر اليوم ممارسة أمنية واسعة في قضاء سيد دخيل استمرت لمدة أربعة ساعات”
وأضافت ان “العملية الأمنية نفذت بهدف ملاحقة المطلوبين للقضاء على خلفية النزاع العشائري الأخير بين الهصاصره والـ بو زياد تضمنت التفتيش الدقيق لموقع النزاع فيما عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها داخل القضاء لفرض الأمن والاستقرار من خلال نشر فوج المهمات الخاصة وقوة الواجب المرتبطة بقائد الشرطة بالإضافة إلى عناصر قسم شرطة الاقضية”.
وتابعت ان “العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وضبط خمسة سيارات وثلاث دراجات نارية لا تحتوي على وثائق تسجيل مرورية , وضبط أربعة رمانات يدوية وعدد من الصواعق”.
ويشهد قضاء سيد دخيل استقرارا امنيا , فيما تستمر المساعي العشائرية بمشاركة مديرية شؤون العشائر بوزارة الداخلية مكتب ذي قار لحلحه الأزمة كون طرفي النزاع من عشيرة واحدة.
ضبط خمسة سيارات وثلاث درجات مخالفة وأربعة رمانات يدوية شرقي ذي قار
بغداد – الصباح الجديد :