ضبط خمسة سيارات وثلاث درجات مخالفة وأربعة رمانات يدوية شرقي ذي قار

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الأحد، ضبط خمسة سيارات وثلاث درجات مخالفة واربعة رمانات يدوية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إنه “بإشراف ميداني مباشر من قبل معاون قائد شرطة محافظة ذي قار العميد رسول خيون ‏الجابري نفذت الأجهزة الأمنية فجر اليوم ممارسة أمنية واسعة في قضاء سيد دخيل ‏استمرت لمدة أربعة ساعات”

وأضافت ان “العملية الأمنية نفذت بهدف ملاحقة المطلوبين للقضاء على خلفية النزاع العشائري الأخير بين ‏الهصاصره والـ بو زياد تضمنت التفتيش الدقيق لموقع النزاع فيما عززت الأجهزة الأمنية ‏من تواجدها داخل القضاء لفرض الأمن والاستقرار من خلال نشر فوج المهمات الخاصة وقوة ‏الواجب المرتبطة بقائد الشرطة بالإضافة إلى عناصر قسم شرطة الاقضية”.

وتابعت ان “العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وضبط خمسة سيارات وثلاث ‏دراجات نارية لا تحتوي على وثائق تسجيل مرورية , وضبط أربعة رمانات يدوية وعدد من ‏الصواعق”. ‏

ويشهد قضاء سيد دخيل استقرارا امنيا , فيما تستمر المساعي العشائرية بمشاركة مديرية ‏شؤون العشائر بوزارة الداخلية مكتب ذي قار لحلحه الأزمة كون طرفي النزاع من عشيرة ‏واحدة.‏